عمان (زمان التركية)ــ يلعب الغذاء الذي نتناوله دورًا كبيرًا في صحة أعضاء الجسم، ومنها الدماغ والجهاز العصبي، فيوجد بعض أنواع الغذاء الذي يحسن من عمل الدماغ والأعصاب، فما هو أفضل غذاء للأعصاب؟

وفق موقع (ويب طب) يعد الغذاء الذي يحتوي على الأوميغا 3 والأوميغا 6 ومضادات الأكسدة والفيتامينات والأملاح من الأغذية الضرورية لعمل الأعصاب، وفي ما يأتي نستعرض بعضًا من الأنواع التي تعد أفضل غذاء للأعصاب.

أفضل غذاء للأعصاب

يوجد أنواع معينة من الأغذية التي تقوي الأعصاب وتحسن من عملها عند تناولها ضمن غذاء صحي ومتوازن، نذكر منها الاتي:

زيت الزيتون البكر

يحتوي زيت الزيتون البكر على الدهون التي تساعد في تخفيض ضغط الدم، وتقليل مستوى الكوليسترول.

ويعد زيت الزيتون البكر أفضل غذاء للأعصاب؛ إذ إنه يقلل من خطر الإصابة بالضعف الإدراكي ومرض ألزهايمر.

الخضروات

إن تناول الخضروات ذات الأوراق الخضراء الداكنة والخضروات الصليبية، مثل: البروكلي، والملفوف، والكرنب والقرنبيط يساعد في التحسين من الذاكرة.

فالبروكلي مثلًا يحتوي الفلافونويدات التي تمتلك خواصًا مضادة للأكسدة تقلل من خطر الإصابة بأمراض التنكس العصبي.

تعرف الفواكه بفوائدها العديدة للجسم، ولكن يوجد أنواع منها تعد أفضل غذاء للأعصاب، مثل: الكرز والتوت بأنواعه المختلفة، كالتوت البري والعليق؛ لاحتوائها على العديد من الفلافونويدات التي تملك خصائص مضادة للأكسدة وتساعد في تحسين الذاكرة.

ويحتوي الأفوكادو على دهون أحادية غير مشبعة تساعد في تقليل ضغط الدم وتقليل خطر الإصابة بالضعف الإدراكي.

الحبوب الكاملة

تعد الحبوب الكاملة، مثل: الشوفان، والأرز البني، والشعير من أغنى مصادر فيتامين E الذي يملك خصائص مضادة للأكسدة، ويحسن من الوظائف الإدراكية، ويقلل من خطر الإصابة بمرض ألزهايمر.

الأسماك الزيتية

قد تتصدر الأسماك الزيتية، مثل: التونة، والسردين، وسمك الرنجة، والسالمون قائمة أفضل غذاء للأعصاب لاحتوائها على الأوميغا 3 الذي يساعد في تحسين صحة الدماغ وتقوية الذاكرة.

القهوة

بجانب قدرة القهوة على تحفيز الشعور باليقظة، تستطيع القهوة التحسين من قدرة الدماغ الاستيعابية لمعالجة المعلومات.

وتحتوي القهوة كذلك على مضادات أكسدة التي تدعم صحة الدماغ، وتقلل من خطر الإصابة بالسكتة الدماغية ومرض ألزهايمر ومرض باركنسون.

البيض

يعد البيض من المصادر الغنية بفيتامينات B6 وB9 وB12، التي تمنع انكماش الدماغ، وتؤخر ظهور التدهور الإدراكي.

البذور والمكسرات

تحتوي البذور والمكسرات المختلفة، مثل: بذور عباد الشمس، والجوز، واللوز، والبندق على الأوميغا 3 وفيتامين E اللذان يحسنان من القدرة الإدراكية.

الشوكولاتة الداكنة

بجانب الطعم اللذيذ فإن احتواء الشوكولاتة الداكنة على نسبة عالية من الكاكاو يجعلها من الأغذية المفيدة للأعصاب؛ إذ إن تناول الشوكولاتة الداكنة يحسن من صحة الدماغ.

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