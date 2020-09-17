أنقرة (زمان التركية) – لم تنخفض إصابات كورونا في تركيا عن 1700 ولم تتراجع الوفيات عن 60 منذ ثلاث أيام، فيما لا تزال حالات التعافي أقل من عدد الإصابات.

وزير الصحة التركي، فخر الدين كوجا، أوضح أن إجمالي عدد الإصابات بالفيروس ارتفع إلى 296 ألفًا و391 حالة، بعد تسجيل 1771 حالة إصابة جديدة، مشيرًا إلى أن إجمالي عدد الوفيات أيضًا ارتفع إلى 7249 حالة بعد تسجيل 63 حالة وفاة جديدة.

كما أشار كوجا إلى أن إجمالي عدد المتعافين من الإصابة بالفيروس ارتفع إلى 262 ألفًا و602 حالة، بعد تسجيل 1342 حالة تعافي جديدة.

ولفت كوجا إلى أن إجمالي عدد التحاليل الطبية التي أجريت منذ بداية أزمة تفشي الوباء وحتى الآن، على الحالات المشتبه في إصابتها أو المخالطين لحالات إصابة مؤكدة، ارتفع إلى 8 ملايين و855 ألفًا و180 تحليلًا، بعد إجراء 112 ألفًا و645 تحليلًا جديدًا خلال 24 ساعة الأخيرة.

وكان الرئيس السابق لغرفة أطباء أنقرة، البروفيسور ويدات بولوت، حذر من أن النظام الصحي في تركيا على حافة الانهيار، زاعما أن 900 طبيبًا تقدموا باستقالتهم خلال فترة أزمة وباء كورونا المستجد (كوفيد-19).

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