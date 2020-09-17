إسطنبول (زمان التركية) – سجل نادي بشكطاش التركي 12 إصابة مؤكدة بوباء فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)،بين اللاعبين والفريق الفني.

حسب المعلومات المؤكدة أصيب بكورونا 7 من لاعبي كرة القدم و5 من الفريق الفني لأكاديمية كرة القدم التابعة لنادي بشيكطاش التركي.

وقال النادي في بيان على موقعه الرسمي: “نتيجة الفحوصات التي أجريت، تم التأكد من إصابة 7 من لاعبينا و5 من الفريق الفني بفيروس كوفيد-19”.

ولم تنخفض إصابات كورونا في تركيا عن 1700 ولم تتراجع الوفيات عن 60 منذ ثلاث أيام، فيما لا تزال حالات التعافي أقل من عدد الإصابات.

وزير الصحة التركي، فخر الدين كوجا، أوضح أن إجمالي عدد الإصابات بالفيروس ارتفع إلى 296 ألفًا و391 حالة، بعد تسجيل 1771 حالة إصابة جديدة، مشيرًا إلى أن إجمالي عدد الوفيات أيضًا ارتفع إلى 7249 حالة بعد تسجيل 63 حالة وفاة جديدة.

وكان الاتحاد التركي لكرة القدم، أعلن مطلع هذا الشهر أن مباريات النصف الأول من موسم 2020-2021 في الدوري التركي، ستلعب بدون جمهور بسبب التفشي الكبير لفيروس كورونا في البلاد.

–