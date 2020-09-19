براغ (زمان التركية)ــ دعا وزير خارجية اليونان نيكوس ديندياس نظرائه الأوروبيين لوضع قائمة بالعقوبات المحتملة يتم فرضها على تركيا إذا لزم الأمر.

وأدلى ديندياس بتصريحاته يوم الجمعة خلال مؤتمر صحفي مشترك عقده في براغ مع نظيره التشيكي توماس بيتريتشك.

وقال ديندياس عن العقوبات المحتملة: “لا نريد أن تُفرض عقوبات الآن على تركيا، لكن لكي يكون هناك عقوبات واضحة أمام انقرة إذا عادت إلى منطق الأعمال غير القانونية”.

ومنح الاتحاد الأوروبي تركيا مهلة أخيرة لخفض التوترات في شرق المتوسط قبل انعقاد قمته هذا الأسبوع، والا ستواجه عقوبات بينها اقتصادية، وهو التهديد الذي استجابت له تركيا على ما يبدو حيث سبحت سفينة التنقيب أوروتش رئيس الأسبوع الماضي من شرق المتوسط، وتحدث مسئولون اتراك عن أهمية الحوار مع اليونان.

وأضاف دندياس أنه وبيتريشك طالبوا بحماية أكبر للحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي في أعقاب أزمة دفع المهاجرين إلى الحدود في مارس الماضي. وقال: “نتذكر جميعًا جهود تركيا في ذلك الحين الاستخدام قضية المهاجرين كسلاح للضغط على كل من الاتحاد الأوروبي واليونان” ، مضيفًا ، “لقد أثبتنا حينها أنه يمكننا الدفاع بجدية ومسؤولية عن حدود أوروبا.

وقال ديندياس إن الوضع في شرق البحر الأبيض المتوسط ​​كان أيضًا موضوع نقاش، وكذلك الأنشطة غير القانونية لتركيا في الجرف القاري لليونان وكذلك انتهاك سيادة قبرص.

وقال “أعتقد أن هدفنا المشترك هو أن يتم حل المشاكل عبر الحوار” ، مضيفًا مع ذلك المناقشات يجب أن تتم في إطار القانون الدولي وقانون البحار.

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