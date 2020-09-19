إسطنبول (زمان التركية) – سجلت الليرة التركية انخفاضًا كبيرًا أمام العملات الأجنبية المختلفة، حيث ارتفع الدولار الأمريكي من 7.54 ليرة إلى 7.56 ليرة، ليسجل رقمًا قياسيًا جديدًا غير مسبوق.

الدولار بدأت تعاملات الجمعة بسعر 7.5496 ليرة تركية، إلا أنه استمر في الارتفاع التدريجي إلى أن وصل إلى 7.5675 ليرة.

أما اليورو فقد سجل أيضًا ارتفاعًا أمام الليرة التركية، ليصل إلى 8.9753 ليرة، بعد أن بدأ تعاملات أمس عند مستوى 8.9672 ليرة.

هذا وحافظ الدولار صباح اليوم أمام الليرة على السعر الذي بلغه أمس الجمعة حيث بدأت معاملات اليوم عند مستوى 7.56 ليرة.

وأنفق البنك المركزي التركي هذا العام جزء كبير من رصيد احتياطي النقد الأجنبي في سبيل منع تراجع قيمة الليرة.

خسائر الليرة هذا العام بلغت نحو 20 بالمائة؛ في حين تراجعت العملة إلى مستوى قياسي منخفض.

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