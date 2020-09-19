أنقرة (زمان التركية) – طبقت السلطات التركية زيادة جديدة على أسعار البنزين والسولار.

الزيادة الجديدة بلغت 28 قرشًا على سعر لتر البنزين، و25 قرشًا على سعر لتر السولار، على أن يتم التطبيق اعتبارًا من منتصف ليل الجمعة.

ومع الزيادة الجديدة في الأسعار بلغ سعر لتر البنزين في إسطنبول 6.6 ليرة تركية، وفي أنقرة وإزمير 6.67 ليرة.

بينما بلغ سعر السولار 5.74 ليرة في إسطنبول، و5.81 ليرة في كل من أنقرة وإزمير.

وتأتي الزيادة الجديدة بأسعار المحروقات في ظل التراجع الكبير في قيمة الليرة أمام العملات الأجنبية هذا الشهر، حيث تباع المحروقات في تركيا بالسعر لعالمي نظرا لاستيراد تركيا 95 بالمئة من احتياجات الطاقة.

ويبلع سعر صرف الدولار في تركيا حاليا 7.56 ليرة.

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