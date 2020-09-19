عمان (زمان التركية)ــ يلقي الناس اللوم تقريبا على كل شيئ في ظهور الصداع، من صخب الأخبار وحتى عطر الشريك. الجميع على حق. وهنا أسباب أضافية قد تؤدي لظهور الصداع وفق موقع (ويب طب).

10 أسباب مفاجئة لظهور الصداع

إليكم بعض الاسباب التي تؤدي الى ظهور الصداع النصفي والصداع الشديد:

رئيسك في العمل

اجل، قد يسبب لكم رئيسكم في العمل الصداع. في الواقع كل ما يؤدي الى رفع درجة التوتر يجعلكم اكثر عرضة للمعاناة من الصداع والصداع النصفي. الالية الدقيقة لظهور الصداع الناتج عن الضغط غير معروفة. قد يكون السبب له علاقة بالحساسية المفرطة للمسالك العصبية في الدماغ التي تقوم بنقل الشعور بالألم في أوقات الضغط. قد يكون السبب في ظهور الصداع النصفي هو تغييرات في الدماغ.

الطقس

عندما يكون هنالك تغير في درجات الحرارة، احتمال ظهور الصداع النصفي يزداد. فيما اذا كان الحديث عن موجة حارة او باردة فإن التغييرات المتطرفة في حالة الطقس تنشط الصداع النصفي. رغم عدم قدرتنا على تغيير الطقس الا ان استخدام النظارات الشمسية غامقة اللون والامتناع عن قضاء الوقت في الخارج في ساعات ما بعد الظهيرة تقلل احتمال ظهور الصداع النصفي.

روائح الماعز

روائح الماعز، حتى وان كانت لطيفة، قد تؤدي الى تطور الصداع لدى العديد من الناس. لم يتضح بعد السبب الا ان هنالك روائح معينة قد تؤدي الى تحفيز الجهاز العصبي. روائح الطلاء، العطر وأزهار معينة هي اسباب شائعة لظهور الصداع.

النشاط البدني

النشاط البدني الشاق، يشمل ممارسة الجنس، قد يؤدي احيانا لظهور الصداع. الاشخاص ذوي الحساسية للصداع النصفي في كثير من الاحيان يصابون بنوبة بعد الركض او ممارسة الجنس.

الجلوس بطريقة خاطئة

لست بحاجة للتعرق في صالة الألعاب الرياضية لتطوير ضغط في الرأس وفي عضلات العنق، الجلوس بطريقة مهملة امام الحاسوب قد يقوم بالمهمة. طرق شائعة للجلوس بطريقة خاطئة تشمل الجلوس منحني الكتفيين، الجلوس على كرسي دون وجود دعم لأسفل الظهر، مشاهدة شاشة موضوعة في مكان مرتفع او منخفض كثيرا واحتضان الهاتف بين الكتف والأذن. اذا كنتم تعانون من الصداع المتكرر، من المفضل التحقق من محيط مكان العمل.

الجبن

غالبا ما يتسبب الجبن المعتق بالصداع النصفي. السبب وراء ذلك هو تواجد مادة تدعى الثيامين في الأجبان مثل الجبنة البارميزان والجبنة الزرقاء والجبن السويسري. كلما كانت الجبنة معتقة لفترة أطول فأنها تحتوي على كمية أكبر من الثيامين.

النبيذ الأحمر

الثيامين موجود ايضا في النبيذ الاحمر ومشروبات كحولية اخرى.هنالك مركبات اخرى للنبيذ التي قد تؤدي هي ايضا للصداع. بما ان الكحول يزيد من تدفق الدم الى الدماغ، فإن هذه التأثيرات قد تصبح أقوى.

النقانق

اللحوم المصنعة، مثل النقانق يمكن أن تتسبب بالصداع النصفي لسببين:فهي تحتوي على الكثير من الثيامين بالإضافة إلى المكملات الغذائية مثل النترات التي يمكن أن تؤدي إلى الصداع النصفي لدى بعض الناس. الصداع الناجم عن المضافات الغذائية يظهر على كلا الجانبين من الرأس على عكس الصداع النصفي الكلاسيكي الذي يظهر على جانب واحد فقط في المرة الواحدة.

تخطي وجبات الطعام

الصداع الناجم عن الجوع غالبا ما يصعب تحديده. إذا تخطيتم وجبة، يبدأ الشعور بالصداع حتى قبل الشعور بالجوع. سبب الصداع النصفي هو انخفاض نسبة السكر. لا ينصح التعامل مع الصداع عن طريق تناول الحلوى. الحلويات بمختلف انواعها رغم انها تؤدي الى ارتفاع حاد في نسبة السكر في الدم، الا انه بعد ذلك تنخفض نسبة السكر لدرجة اكثر انخفاضا مما كانت عليه.

التدخين والكافيين

التدخين معروف بقدرته على التسبب بالصداع، وليس فقط لحامل السجائر. حتى التدخين السلبي يشمل التعرض للنيكوتين الذي يؤدي الى تقلص الأوعية الدموية في الدماغ. الفطام من السجائر والامتناع عن التدخين السلبي هما ذوي فعالية خاصة للأشخاص الذين يعانون من صداع المتقطب. الصداع المتقطب هو الم حاد يظهر في جانب واحد من الرأس وغالبا ما يؤدي الى اعراض مثل ألم في محجر العين، احتقان الأنف والدموع. للذين يعانون من الصداع بسبب الكافيين فإن العبارة المناسبة تماما هي “لا يمكن معه ولا يمكن بدونه”. باعتدال، تناول الكافيين يمكن ان يكون مفيدا، في الواقع هو مكون للعديد من الأدوية لعلاج الصداع. الا ان تناوله بكثرة قد يؤدي الى الصداع. من جهة اخرى، إذا كنت مدمن بالفعل ،فإن تخفيض الجرعة اليومية من الكافيين بشكل مفاجئ قد تؤدي، بطبيعة الحال،للصداع. الفطام من الكافيين هو سبب آخر لظهور الصداع المزعج.

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