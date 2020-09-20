إسطنبول (زمان التركية) – تحدث رئيس تحرير صحيفة جمهوريت سابقا المقيم حاليا في ألمانيا جان دوندار عن الخطوة التي ستتخذها حكومة حزب العدالة والتنمية في تركيا خلال أيام لمصادرة ممتلكات عائلته في تركيا.

‏في رسالة بعثها إلى الكاتب الصحفي المعروف حسن جمال من موقع “تي 24” التركي، تناول دوندار ملابسات الحكم الصادر الخميس الماضي الماضي من المحكمة الجنائية في إسطنبول بمصادرة ممتلكات أسرته، على غرار مصادرة شركات مجموعة إيباك-كوزا المملوكة لرجل الأعمال المعروف أكين إيباك والبالغة حوالي 8 مليارات دولار.

‏وأكد الكاتب حسن جمال أنه طلب من زميله جان دار أن يكشف ما يتعرض له من ضغوط وقمع لكي يتبين للجميع حقيقية المرحلة التي تمر بها تركيا.

‏أشار الكاتب دوندار في رسالته إلى أن المحكمة أجلت الجلسة المقررة في شهر شباط المقبل واتخذت قرارا عاجلا بمصادرة ممتلكات أسرته، بما فيه المنزل الذي تقيم فيه الآن والدته بمفردها بعدما ورثه عن والده، إن لم يحضر أمام المحكمة خلال أسبوعين.

الكاتب المخضرم جان دوندار قال: “النظام الحاكم (بقيادة الرئيس رجب أردوغان) مصمم وعازم على أن يجعلنا نتعفن إما في الحبس أو القبر”، على حد قوله.

‏يذكر أن جان دوندار تعرض للاعتقال في تركيا عقب نشره تسجيلات مصورة لشاحنات تابعة للمخابرات التركية تحمل أسلحة إلى سوريا اوائل عام 2014، لكنه تمكن من مغادرة تركيا إلى ألمانيا بعدما قررت المحكمة الدستورية الإفراج عنه، القرار الذي أثار غضب أردوغان وحمله على القول: “لن أدعه (دوندار) دون عقوبة.. لا أقبل ولا أحترم قرار المحكمة الدستورية هذا”، على حد تعبيره.

يذكر أن حكومة الرئيس أردوغان تصادر ممتلكات المعارضين، وكان قد تم مصادرة أملاك رجل الأعمال المعروف علي كروانجي، بما فيه منزله، ليسكن فيه لاحقا مفتي مدينة إسطنبول حسن كامل يلماظ.

وفور صدور الحكم كتب جان دوندار تغريدة على تويتر جاء فيها “لمدة 40 عامًا لم أفعل شيئًا غير الصحافة. بالمال الذي نكسبه من عرقنا، أصبح لدي أنا وزوجتي منزل مسجل ومسكن صيفي. والبيت الذي تركه والدي الراحل، حيث لا تزال والدتي تعيش بمفردها … استولت المحكمة في غضون 4 دقائق على جهدنا الذي دام 40 عامًا”.

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