أنقرة (زمان التركية) – أطلقت شعبة حزب العدالة والتنمية التركي الحاكم في مدينة ريزا شمال البلاد حملة مثيرة لزيادة عدد أعضائها.

ونشرت الحزب إعلانات في الصحف المحلية، عن منح كل مواطن ينضم إلى الحزب من شعبة بلدة “شايلي” في ريزا فرصة قضاء يوم داخل القصر الرئاسي.

وتضمنت الإعلانات أيضا مواصفات الأشخاص الذين بإمكانهم الالتحاق بصفوف الحزب، كما تم توفير إمكانية التسجيل المبدئي للعضوية من خلال الرابط الذي تم إدراجه بالإعلان.

واستنكر عدد من سكان البلدة إعلانات رئاسة شعبة حزب العدالة والتنمية، حيث أشار المواطنون إلى أنها تتناقض مع تصريحات الرئيس رجب أردوغان حول أن أن القصر ملك للشعب.

يُذكر أن مرشح حزب الحركة القومية، حليف أردوغان، إسماعيل حقي شفتشي، كان قد فاز برئاسة بلدية شايلي التي يبلغ تعداد سكانها نحو 45 ألف نسمة متفوقا على مرشح حزب العدالة والتنمية خلال الانتخابات المحلية التي شهدتها تركيا في 31 مارس 2019.

وشهد الحزب الحاكم مؤخرا استقالات عديدة، عقب انتخابات المحليات التي فشل فيها الحزب الحاكم في السيطرة على البلديات الكبرى، فيما انضم عدد من المستقيلين إلى صفوف حزب أحمد داود أوغلو وعلي باباجان أبرز المنشقين عن العدالة والتنمية.

–