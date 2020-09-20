الجيزة (زمان التركية)ــ أعلنت وزارة السياحة والآثار في مصر اكتشاف المزيد من التوابيت الفرعونية في محافظة الجيزة جنوب العاصمة القاهرة، وينتظر الكشف قريبا عن الأسرار التي تضمها هذه التوابيت المغلقة منذ مئات السنين.

البعثة الأثرية المصرية برئاسة الدكتور مصطفي وزيري، الأمين العام للمجلس الآعلي للآثار في منطقة سقارة بمحافظة الجيزة، أعلنت أن أعمال حفائر بمنطقة آثار سقارة أسفرت قبل ثلاثة أيام عن الكشف عن بئر به 14 تابوتا.

يأتي ذلك بعد أسبوع عن الكشف عن بئر عميق للدفن في نفس المنطقة به أكثر من 13 تابوتا آدميا مغلقا منذ أكثر من 2500 عاما، ليصل بذلك عدد التوابيت المكتشفة إلى 27 تابوتا مغلقا.

استمرارا لأعمال حفائر البعثة الأثرية المصرية برئاسة الدكتور مصطفي وزيري الامين العام للمجلس الاعلي للاثار بمنطقة آثار… Geplaatst door ‎Ministry of Tourism and Antiquities وزارة السياحة والآثار‎ op Zaterdag 19 september 2020

وتقول البعثة أنه مازالت أعمال الحفائر مستمرة للكشف عن المزيد من أسرار هذا الكشف و الإعلان عن تفاصيله قريبًا في مؤتمر صحفي بمنطقة آثار سقارة.

جدير بالذكر أن الدكتور خالد العناني وزير السياحة و الآثار كان قد تفقد الكشف الاسبوع الماضي و حرص على النزول إلى البئر مع الدكتور مصطفى وزيري لتفقد الكشف، كما وجه الشكر إلى العاملين بالموقع للعمل في ظروف صعبة مع الالتزام بالاجراءات الاحترازية.

وتشير الدراسات المبدئية إلى أن هذه التوابيت مغلقة تماما ولم تُفتح منذ أن تم دفنها وأنها ليست الوحيدة، فمن المرجح أن يتم العثور على المزيد منها داخل النيشات الموجودة بجوانب الآبار حيث تم العثور بداخلها على عدد من اللقى الأثرية والتوابيت الخشبية، وحتى الآن لم يتم تحديد هوية ومناصب أصحاب هذه التوابيت أو عددها الإجمالي، ولكن سيتم الإجابة على هذه الأسئلة خلال الأيام القليلة القادمة من خلال استمرار أعمال الحفائر.



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