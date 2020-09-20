بوسطن (زمان التركية) – تجنب معلقون أتراك ذكر اسم نجم كرة السلة الأمريكية التركي أنس كانتر خوفا من غضب الرئيس رجب طيب أردوغان، وذلك خلال نقل المباراة على قناة تركية.

تسبب إغفال المعلقين الأتراك على مباراة كرة السلة التي شارك فيها النجم التركي أنس كانتر مع فريقه الأمريكي ميامي هيت، في إثارة حفيظة متابعي المجال الرياضي.

المعلقون الأمريكان وصفوا أنس كانتر طوال المباراة بأنه لاعب ناجح ويحقق إنجازات كبيرة، إلا أن المعلقين الأتراك على قناة “S Sport” تجنبوا تمامًا ذكر اسم كانتر طوال المباراة.

الكاتب الصحافي يعقوب وجزينسكي تطرق إلى الاضطهاد الذي يتعرض له أنس كانتر، ونقل عن كانتر قوله: “لا يجب أن تترك تركيا في يد الديكتاتور. إذا انتقدت الحكومة التركية، فأنت شخص سيء. أنا أحارب فقط من أجل الحرية والديمقراطية وحقوق الإنسان. الناس تعرف حكايتي وقصتي لأنني ألعب في بطولة كرة السلة في أمريكا (NBA)، ولكن هناك آلاف العائلات في تركيا لها قصص وحكايات أكثر حزنًا ومأسوية”.

الحساب الرسمي لبطولة كرة السلة الأمريكية للمحترفين (NBA) على تويتر، نشر تغريدة باللغة العربية قال فيها: “عندما يتواجد أنس كانتر على أرضية الملعب فإن بوسطن سيلتكس يلعب بأربعة لاعبين فقط بالنسبة لمعلقي التغطية التركية للـNBA حتى وإن كان الأمر يتعلق بنهائي الشرق، نعم يلتقط الريباوند ويسجل بعض السلات لكن المعلقين التركيين لا يرون ذلك أبدًا”.

يشار إلى أن السلطات التركية ألغت جواز سفر أنس كانتر في عام 2017 بعد أن صنفت “كانتر” ضمن العناصر الإرهابية بسبب دفاعه عن حركة الخدمة وطلبت من واشنطن تسليمه.

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