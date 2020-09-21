باكو (زمان التركية) – أعلن الجيش الأذربيجاني إسقاط طائرة مسيرة تابعة لجيش أرمينيا.

وأفادت وزارة الدفاع الأذربيجانية في بيان أن القوات الأذربيجانية استهدفت طائرة مسيرة تابعة لأرمينيا مساء أمس الأحد أثناء إجرائها جولة استطلاعية بالأراضي الأذربيجانية مشيرة إلى أنه يتم البحث عن أجزاء الطائرة المسقطة.

هذا ولم يقدم البيان أية معلومات عن مكان استهداف الطائرة، غير أن المعلومات المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي تزعم أن الطائرة المشار إليها تم إسقاطها في بلدة شمكير الواقعة على الحدود مع أرمينيا.

يذكر أن الجيش الأذري أعلن الشهر الماضي أسر قائد فريق الاستطلاع بالجيش الأرميني.

واشتعلت التوترات العسكرية على الحدود بين أذربيجان وأرمينيا مؤخرا، بعدما قصف الجيش الأرميني بالمدفعية القوات الأذربيجانية في منطقة “توفوز” الحدودية في 12 يوليو/ تموز الماضي.

ويرى محللون أن المواجهات بين البلدين يعكس صراعا آخر على النفوذ بين روسيا وتركيا التي يدعم كل منهما طرفا في هذا الصراع.

وهناك عداء بين أرمينيا وتركيا، حيث تحشد الأولي المجتمع الدولي لإجبار تركيا على الاعتراف بوقوع مذبحة ضد الأرمن في عهد الدولة العثمانية، وتخشى تركيا من دفع تعويضات طائلة جراء ذلك.

وتخوض أرمينيا المدعومة من روسيا وأذربيجان المدعومة من تركيا نزاعاً منذ نحو 30 عاماً للسيطرة على منطقة ناغورني قره باغ الانفصالية. لكن مواجهات الأحد بين البلدين وقعت بعيداً من هذه المنطقة المتنازع عليها.

ومنذ 1992، تسيطر أرمينيا على إقليم “قره باغ” (يتكون من 5 محافظات)، و5 محافظات أخرى غربي البلاد، إضافة إلى أجزاء واسعة من محافظتي “آغدام”، و”فضولي”، بإجمالي نحو 20% من الأراضي الأذرية.

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