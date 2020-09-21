جناق قلعة (زمان التركية) – كشفت البرلمانية عن حزب الشعب الجمهوري المعارض في تركيا، دنيز يافوز يلماز أن الشركة المنفذة لجسر جسر تشاناكالي 1915 ستحصل من وراءه على عوائد تعادل تكاليف إنشاء 3 جسور جديدة.

وكانت وزارة المواصلات والبنية التحتية ردت على استجواب مقدم من قبل البرلمانية دنيز يافوز يلماز، ذكرت فيه أن التكلفة الإجمالية للجسر 7 مليارات و145 مليون ليرة تركية.

وأوضحت الوزارة أن الجسر سيعبر منه 45 ألف سيارة يوميًا، وأن تكلفة العبور من الجسر ستكون 15 يورو بالإضافة إلى ضريبة القيمة المضافة، وستكون تكلفة المرور من الطريق السريع الجديد 0.5 يورو عن كل سيارة.

وأشارت النائبة دنيز يافوز يلماز إلى أن الشركة المنفذة لجسر تشاناكالي 1915-جسر جناق قلعة- ستحصل بذلك خلال فترة إدارتها للجسر على مدار 16 عاما على تكلفة الإنشاء خلال 3 سنوات فقط، باعتبار أنه ستعبره 45 ألف سيارة يوميًا، .

وأوضحت قائلة “حسب الأرقام المعلنة، فإن الشركة سيدخل خزانتها مليارين و173 مليون ليرة تركية سنويًا. رغم أن حق الانتفاع الممنوح للشركة 16 عامًا وشهرين، وهذا يعني أن تكلفة هذا الجسر تكفي إنشاء ثلاثة جسور وليس واحد فقط”.

وتنشئ الحكومة التركية العديد من المشاريع الضخمة بنظام ”أنشئ -أدر- انقل الملكية“ أي أن شركة أو مجموعات شركات تتولى إنشاء المشروع وإدارته مقابل حق الانتفاع لعدة سنوات ثم تنقل ملكيته إلى الحكومة.

–