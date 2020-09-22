أنقرة (زمان التركية) – قضت محكمة تركية بحبس الكاتب الإسلامي عالم اللاهوت إحسان إلياجيك عامًا وشهرين بتهمة إهانة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

وأوضح إلياجيك عبر تويتر أن المحكمة استندت في قرارها إلى صورة كلب يضعها أحد متابعيه الذي قام بالتعليق على منشور له، حيث ذكر أليشيك أنه تم اتهامه بتشبيه أردوغان بالكلب استنادا إلى هذا التعليق.

Yine geçen gün CB hakaret davalarından birinden 1 yıl 2 ay hapis cezası aldım.

Yazdığım bir twetin altına profilinde köpek resmi olan birisi yorum yapmış, bunu bahane ederek CB köpek mi dedin diyerek ceza aldım, iyi mi? — R. İhsan Eliaçık (@ihsaneliacik) September 21, 2020

ووجهت التهمة إلى إلياجيك رغم أنه والمعلق لم يشبها أردوغان بالكلب.

وباتت تهمة إهانة الرئيس في تركيا شبحًا يطارد كل من يدلي بآراء وتصريحات تتعارض ووجهات النظر الرسمية.

ووفق بيانات وزارة العدل في تركيا شهد عام 2019 التحقيق مع 36 ألف شخص بتهمة إهانة الرئيس رجب طيب أردوغان، ومن بين الـ 36 ألف خضع 12 ألف منهم للمحاكمة وتم إدانة 3 آلاف و831 منهم، من بينهم نحو 308 طفلا.

وفي سياق آخر دعا مقرر منظمة الأمم المتحدة الخاص باستقلالية القضاة والمحامين، ديجو جارسيا صايان، في خطاب موجه لحكومة لحزب العدالة والتنمية الحاكم، إلى إجراء تعديلات دستورية، تضمن توافق مجلس القضاة والمدعين العامين في تركيا مع المعايير الدولية.

ديجو جارسيا صايان أعرب في خطابه عن القلق من آثار موجة اعتقال القضاة والمدعين العامين والمحامين في تركيا، وفصلهم من العمل، في أعقاب محاولة انقلاب 15 يوليو/ تموز 2016.

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