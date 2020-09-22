أنقرة (زمان التركية) – أصدرت السلطات التركية قرارات اعتقال بحق 24 عسكريا، في ولاية باليكسير، وقرارات اعتقال بحق 19 عسكريا في ولاية فان، وأغلب هؤلاء العسكريون عاملون بالجيش.

وجاءت قرارات الاعتقال في إطار التحقيقات التي تتولاها النيابة العامة ضد ما يسمى بجناح حركة الخدمة داخل الجيش، على حد زعم السلطات التركية.

وصدرت قرارات الاعتقال بحق 24 عسكريا من بينهم نقيب وملازم و17 ضابط صف و19 جنديًّا في الجيش و5 آخرين سبق فصلهم.

وزعمت النيابة توصلها إلى بيانات تفيد بإجرائهم اتصالات هاتفية مشفرة من خلال كبائن الهواتف العامة وانتمائهم لحركة الخدمة.

وعلى خلفية هذه البيانات شنت قوات الأمن حملات متزامنة على 44 عنوانا في 21 مدينة.

أما في ولاية فان، شنت قوات الأمن حملات أمنية لاعتقال 19 عسكريًا، أغلبهم مفصولين من الجيش.

ومن بينهم 5 ضباط أحدهم مفصول وآخر متقاعد، و8 ضباط صف اثنان منهم مفصولان، و5 برتبة رقيب أحدهم مفصول وذلك في إطار التحقيقات التي تتولاها نيابة فان.

هذا وقامت قوات الأمن باعتقال 17 من بين الصادر بحقهم قرارات اعتقال.

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