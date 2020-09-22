القاهرة (زمان التركية) _ قال مسؤول مكتب الحزب الديمقراطى الكردستانى فى القاهرة شيركو حبيب إن إعتداءات الحكومة التركية على الأراضي العراقية بذريعة وجود مسلحي حزب العمال الكردستاني في العراق، وهو أمر مرفوض دوليا.

وأضاف حبيب؛ خلال تصريحات صحفية اليوم الثلاثاء، أن المسألة الكردية فى تركيا لا حل لها دون منح الشعب الكردي كافة حقوقه، إلا أن أردوغان وحزب العمال ينقلان صراعهما خارج حدود بلادهما السياسية، وتسببا فى ترويع الآمنين فى كردستان العراق وهدم البنية التحتية للإقليم، مطالبا القوى الدولية والأمم المتحدة بحل الأزمة حتى لا تخرج من السيطرة

وأشار حبيب؛ إلى أن الحضور الدولي والأوروبي إلى بغداد وأربيل كبير ويمثل قوة دبلوماسية مضافة للعلاقات مع دول الإتحاد وغيرها، وهى فرصة للقضاء نهائيا على الإرهاب ودعم سيادة واستقلالية القرار العراقي، وإعادة تعمير وبناء ما دمرته الحرب، و المساهمة في حلحلة الخلافات بين المركز و الإقليم، واصفا بغداد بالمدينة العريقة وأربيل بالمجتمع الديمقراطي المتسامح، مع الآمال المشتركة لحل الخلافات بين الجانبين على أساس الدستور.

وأكد مسؤول الحزب الديمقراطى الكردستانى فى القاهرة؛ أن زيارة رئيس الوزراء العراقي الكاظمي الأخيرة إلى أربيل يحيطها التفاؤل بإنهاء الخلافات لصالح عموم العراق، وأن لقاءاته مع الزعيم مسعود بارزاني و رئيسي الإقليم والحكومة سببا في فهم مشترك للخلافات وإيجاد حلول دستورية لها، مشيرا إلى حاجتها إلى آليات اتفاق وخطوات تنفيذية، كتسليم واردات النفط والمكارك ورواتب البيشمركة وتطبيق المادة ١٤٠ من الدستور الخاصة بالمناطق الكردية خارج الإقليم.

وحذر حبيب؛ من أن أوضاع العراق وإقليم كردستان لا تحتمل ظهور موجة ثانية من كورونا، رغم استعدادات بغداد وأربيل لها، لكن الظروف الاقتصادية والاجتماعية والسياسية لا تحتمل مزيدا من الأزمات الطبيعية والصحية.

شار إلى أن تركيا أطلقت في 17 يونيو/ حزيران الجاري، عملية “مخلب النمر” في منطقة “حفتانين” شمالي العراق والتي تضمنت إنزالا لعدد من الجنود بالمنطقة، ضد عناصر حزب العامل الكردستاني، وذلك بعد عملية”مخلب النسر” التي انطلقت فجر 15 من الشهر نفسه.

وتوغل الجيش التركي في الأراضي العراقية بعمق بين 15-30 كيلومترًا، وبطول 45-50 كيلو متر.

وفرضت القوات التركية سيطرتها على جبل خامتير الحدودي العراقي المطل على تركيا، بعد تكثيف القصف عليه جوا وبرا، وأنشأت 45 نقطة عسكرية بطول الحدود.

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