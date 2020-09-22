وان (زمان التركية) – كشف تقرير طبي الصادر عن مستشفى استقبلت شخصين من إحدى قرى ولاية فان في شرق تركيا، أن شخصين أحضرهما جنود إلى المستشفى حالتهما خطيرة بعد تعرضهما للسقوط من طائرة مروحية، وتبين لاحقا أنهما كانا معتقلين.

قوات الأمن التابعة لبلدة تشاتك في مدينة فان، كانت قد شنت حملة أمنية في 11 سبتمبر/ أيلول الجاري، ضد مسلحي حزب العمال الكردستاني، وألقت خلالها القبض على قروينن الأول يدعى عثمان سيبان (50 عامًا) والثاني ثروت تورجوت (55 عامًا)، بعدها عثر عليهما في غرفة العناية المركزة في المستشفى التعليمي بالمدينة.

تقرير المستشفى الخاص بالحالة الصحية لعثمان سيبان، ذكر أنه تعرض لإصابات بكدمات في كلتا العينين، وانتفاخ في مناطق الرأس والرقبة والوجه، كما ورد أن سيبان تقيأ دماً. وأُحيل إلى مستشفى فان الإقليمي للتدريب والبحوث بعد أن قرر الأطباء أنه بحاجة إلى عناية مركزة.

وورد في التقرير أنه “تم إحضار المريض إلى قسم الطوارئ ولديه إصابات بعد سقوطه من مروحية”.

أما ثروت تورغوت الأب لسبعة أطفال، فهو لا يزال يتلقى العلاج في المستشفى وحالته خطرة.

وزُعم أن معلومات “السقوط من علو” وردت من الجنود الذين نقلوا الرجلين إلى المستشفى في حالة فقدان للوعي.

ورجحت مصادر أن تتوجه السلطات إلى فتح تحقيق حول الواقعة ومعاقبة المتورطين في الحادثة بعد ظهور صحة مزاعم تعرض الكرديين للتعذيب من خلال تقرير رسمي أيضا.

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