القاهرة (زمان التركية)ـــ أسفرت حفائر البعثة الأثرية المصرية عن الكشف عن بئر للدفن بداخله تابوت من الحجر الجيري وعدد من تماثيل الأوشابتي، في محافظة المنيا بصعيد مصر.

وفق وزارة السياحة والآثار، تم التوصل إلى الكشف الثري بمنطقة الغريفة الأثرية بتونا الجبل بمحافظة المنيا.

أوضح الدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، أن البعثة بدأت موسمها الرابع بإزاحة الرديم الموجود مما أدى إلى العثور على بئر على عمق 5 متر، يوجد به تابوت مصنوع من الحجر الجيري عليه مناظر تمثل أولاد حورس الأربعة في حالة جيدة من الحفظ بجانبه مجموعة من تماثيل الأوشابتي المصنوعة من الفاينس.

وأضاف أن أعمال الفحص المبدئي أشارت إلى أن هذا التابوت لشخص يدعي جحوتي ام حتب من الأسرة السادسة والعشرين، وكان يشغل منصب عظيم الخمس والمشرف على العروش وأنه ابن حرسا ايست الذي كشفت البعثة عن التابوت الخاص به في موسم حفائرها الأول عام 2018.

– العثور على تابوت حجري وتماثيل من الاوشابتي بمنطقة آثار الغريفة بالمنيا. اسفرت حفائر البعثة الأثرية المصرية برئاسة… Geplaatst door ‎Ministry of Tourism and Antiquities وزارة السياحة والآثار‎ op Maandag 21 september 2020

وذكر وزيري أنه لا زالت أعمال الحفائر مستمرة للكشف عن المزيد من كنوز الغريفة.

جدير بالذكر أن البعثة الأثرية العاملة بمنطقة الغريفة نجحت خلال مواسمها الثلاثة السابقة فى الكشف عن العديد من المقابر العائلية التى تخص كبار كهنة الإله جحوتى وكبار الموظفين بالإقليم الخامس عشر من أقاليم مصر العليا وعاصمته الأشمونين، و19 مقبرة تضم 70 تابوتا حجريًا مختلفة الأحجام والأشكال وأثاث جنائزي.

يشار إلى أن البعثة الأثرية المصرية في منطقة سقارة بمحافظة الجيزة، أعلنت هذا الشهر أن أعمال حفائر بمنطقة آثار سقارة أسفرت عن الكشف عن بئرين عميقين للدفنبهما 27 تابوتا آدميا مغلقا منذ أكثر من 2500 عاما.

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