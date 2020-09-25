هجوم باريس.. 4 مصابين ومعتقلان قرب مقر “شارلي إبدو”

وأصيب 4 أشخاص، اثنان منهم في حالة خطيرة، عقب الهجوم، وفقا لمراسلة “سكاي نيوز عربية”، فيما قال رئيس الوزراء الفرنسي جان كاستيكس إن الهجوم وقع بسكين.

وأوضحت مصادرنا أن قوات الأمن تطارد شخصين يشتبه في ضلوعهما في الحادث، ونجحت بالفعل في اعتقال أحدهما على درج مبنى أوبرا الباستيل، ثم أمسكت بالآخر لاحقا، وفق “فرانس إنفو”.

كما عثرت القوات في موقع الحادث على طرد مشبوه، لكن مصادر بالشرطة قالت إنه “لا أثر لمواد ناسفة في اللفافة المريبة”.

وتنتشر قوات الأمن في الشوارع المحيطة بمكان وقوع الجريمة، مقيمة طوقا مشددا حولها، وفقا لمراسلتنا.

وقال مسؤول في بلدية المدينة إن المدارس في المناطق المحيطة بموقع الهجوم لم تسمح للطلاب بالانصراف.

وشهد مقر صحيفة “شارلي إبدو” في يناير 2015، هجوما إرهابيا قاده ملثمون، وأدى إلى مقتل 12 شخصا وإصابة 11 آخرين، معظمهم من فريق التحرير.

ويأتي حادث الطعن الجديد بموازاة جلسات محاكمة في باريس لشركاء مفترضين لمنفذي الهجوم الأول على مقر “شارلي إبدو”.