واشنطن (زمان التركية)ــ عبر سفير تركيا في الولايات المتحدة عن رفضه مقال لصحيفة وول ستريت جورنال بأن تركيا واليونان قد تخوضان حربًا بسبب إصرار أردوغان على تصعيد التوتر في شرق المتوسط.

وقالت هيئة تحرير الصحيفة إن مواجهة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مع اليونان بسبب مطالبات بحرية يمكن حلها من خلال الدبلوماسية.

وقالت الصحيفة في افتتاحيتها يوم 10 سبتمبر “السؤال هنا هو ما إذا كان السيد أردوغان يريد التفاوض أو مجرد تأكيد القوة التركية”. لا يزال الصراع العسكري بين اليونان وتركيا احتمالًا غير مرجح ولكنه حقيقي “.

فيما قال سيردار كيليتش إن المقال بعنوان “المواجهة في البحر الأبيض المتوسط” ، قدم سردا بتبسيط مفرط مؤلم بينما “الحقيقة أكثر تعقيدًا بكثير”.

يأتي ذلك رغم أن تركيا اتخذت خطوات متراجعة، وتنازلت عن استخدام لغة التهديد مع اليونان، وخفضت التوترات في شرق المتوسط، بسحب سفينة التنقيب أوروتش رئيس ووقف المناورات العسكرية هناك.

وكتب كيليتش في مقال رأي في الصحيفة ذاتها أن “تركيا ليست المعتدية هنا، لكنها تكافح باستمرار ضد أولئك الذين يهدفون إلى تجاهل حقوقها الطبيعية وتقويضها” ، مضيفًا أنه يجب اتخاذ إجراءات اليونان وقبرص اليونانية في شرق البحر المتوسط. في الاعتبار المناسب.

واتهم السفير التركي الجانبين بإعلان مناطق اقتصادية خالصة، وإصدار تراخيص حفر، ومحاولة الاستيلاء على الإيرادات أو تشكيل مبادرات متعددة الأطراف في تجاهل تام لتركيا وحقوق القبارصة الأتراك، مما أدى إلى توترات سائدة.

وقال كيليتش إن “المحاولات تجاه استبعاد تركيا، التي تمتلك أطول ساحل في المنطقة، غير حكيمة وغير مقبولة” ، وتعهد بأن تركيا ستدافع بقوة عن حقوقها السيادية المشروعة في المنطقة.

وقالت كيليتش إن تركيا لا تتعدى على حصة أي شخص آخر ولن تسمح لأي شخص بالتعدي على حصتها العادلة المشروعة.

وقال إن “السلام والاستقرار الإقليميين يستلزمان من المجتمع الدولي (والولايات المتحدة) التصرف بحيادية”.

وكانت تركيا أرسلت سفن حفر برفقة حراسة عسكرية للتنقيب عن الطاقة، قائلة إن أنقرة وجمهورية شمال قبرص التركية لهما أيضًا حقوق في المنطقة، لكن اليونان اعترضت وقالت إن تركيا تنقب في الجرف القاري الخاص بها.

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