أنقرة (زمان التركية) – كشفت دراسة حديثة عن تفوق تحالف الشعب المعارض على تحالف الجمهور الحاكم الذي يتضمن حزبي العدالة والتنمية والحركة القومية.

وخلال استطلاع رأي أجرته مؤسسة ماك (MAK) للخدمات الاستشارية خلال شهر سبتمبر الجاري تم سؤال المشاركين عن الحزب الذي سيصوتون له في حال عقد انتخابات برلمانية.

أوضح 34.2 في المئة من المشاركين أنهم سيصوتون لحزب العدالة والتنمية الحاكم في حين منح 21.3 في المئة من المشاركين أصواتهم لحزب الشعب الجمهوري.

وحصد حزب الخير 10.6 في المئة من الأصوات، بينما حصد حزب الشعوب الديمقراطي الكردي 7.7 في المئة من الأصوات وحصد حزب الحركة القومية 7.6 في المئة من الأصوات وحزب المستقبل 1.9 في المئة من الأصوات وحزب الديمقراطية والتقدم 1.8 في المئة من الأصوات وحزب السعادة 1.1 في المئة من الأصوات.

وبتوزيع نسبة أصوات الأشخاص الذين لم يحددوا موقفهم الانتخابي بعدُ سترتفع نسبة أصوات حزب العدالة والتنمية إلى 38.6 في المئة وأصوات حزب الشعب الجمهوري إلى 24.1 في المئة وأصوات حزب الخير إلى 12 في المئة وأصوات حزب الشعوب الديمقراطي الكردي إلى 8.6 في المئة وأصوات حزب الحركة القومية إلى 8.6 في المئة.

وتضمن استطلاع الرأي أيضا سؤال المشاركين عن التحالف الذي يعبر عن وجهة نظرهم من بين تحالفي الشعب والجمهور الذين انطلقا في يونيو/ حزيران من عام 2018، حيث أعرب 45 في المئة من المشاركين أنهم سيصوتون لتحالف الشعب المعارض المكون من أحزاب الشعب الجمهوري، الخير، السعادة، في حين حصد تحالف الجمهور الحاكم 42 في المئة من أصوات المشاركين.

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