عمان (زمان التركية)ــ تعتبر حالة الاكتئاب الموسمي أمرًا شائعًا خصوصًا في فصل الخريف، أما عن أسبابه، وأهم طرق التخلص منه، فيمكن التعرف عليها من خلال المقال التالي من موقع (ويب طب).

يعد الاكتئاب الموسمي نوع من أنواع الاكتئاب المرتبط بتغير الفصول خلال السنة.

يبدأ هذا النوع من الاكتئاب في الوقت ذاته من كل سنة، وفي معظم الأحيان تكون البداية في فصل الخريف لتستمر لفصل الشتاء، ويطلق على هذه الحالة اكتئاب الخريف.

يشعر الإنسان خلال اكتئاب الخريف بفقدان الطاقة واضطراب المزاج الحاد.

الأسباب وراء الإصابة باكتئاب الخريف

هناك أسباب عدة واراء مختلفة حول الإصابة باكتئاب الخريف، إذ يعتقد بعض العلماء بأن الجسم يعمل على إفراز هرمونات معينة في أوقات محددة من كل سنة، بحيث ينتج عن هذه الهرمونات تغيرات نفسية واكتئاب.

هناك نظرية أخرى ترجح أن السبب يعود إلى قلة التعرض لضوء الشمس أثناء فصلي الخريف والشتاء، مما يجعل الجسم يفرز هرمون السيروتونين بنسبة أقل، إذ يعد السيروتونين الهرمون الرئيسي المسؤول عن ربط مسارات الخلايا المسؤولة عن التحكم بالمزاج.

عند وجود أي خلل في المسارات التي تنقل السيالات العصبية في الدماغ، يحدث تغير في المزاج وتظهر أعراض الاكتئاب والتعب وزيادة الوزن.

عادةً ما يبدأ اكتئاب الخريف في أعمار صغيرة، وتعد النساء أكثر عرضة للإصابة بهذا النوع من الاكتئاب.

يعاني الأشخاص المصابون باكتئاب الخريف بأعراض طفيفة، ولكن يعاني البعض الاخر من أعراض اكتئاب حادة تؤثر على علاقاتهم الاجتماعية ووظائفهم.

يعد اكتئاب الخريف أقل شيوعًا في الدول مشمسة المناخ، على عكس الدول التي لا تظهر فيها أشعة الشمس إلا فيما ندر.

أعراض اكتئاب الخريف

من أبرز أعراض اكتئاب الخريف:

الشعور بمزاج سيء لفترة طويلة.

فقدان الاهتمام والمتعة أثناء القيام بالنشاطات اليومية.

سرعة الإنفعال.

الشعور باليأس، الذنب، وعدم القيمة.

فقدان الطاقة والرغبة في النوم طوال اليوم.

النوم لساعات أطول ووجود صعوبة بالغة في الاستيقاظ صباحًا.

تناول النشويات بكثرة وزيادة الوزن.

عوامل الخطر للإصابة باكتئاب الخريف

هناك بعض العوامل المختلفة التي تزيد من نسبة الإصابة باكتئاب الخريف، إليك أهم هذه العوامل:

التاريخ العائلي: ينتقل مرض الاكتئاب بصورة عامة عن طريق الجينات المتوارثة في العائلة، غالبًا ما يكون لدى الأشخاص المصابين باكتئاب الشتاء أقارب مصابين بنفس الأعراض أو أي من أنواع الاكتئاب الأخرى.

الإصابة مسبقًا بمرض الاكتئاب الرئيسي أو ثنائي القطب: تزداد أعراض الاكتئاب حدة في فصل الخريف عندما يكون المريض مصاب بأي من أنواع الاكتئاب المختلفة.

الإقامة بعيدًا عن خط الاستواء: يعد مرض اكتئاب الخريف أكثر شيوعًا في المناطق أقصى الجنوب والشمال بالنسبة لخط الاستواء. يعزى السبب إلى قلة أو انعدام أشعة الشمس في فصل الشتاء وطول مدة النهار في فصل الصيف في تلك المناطق.

كيفية التخلص من اكتئاب الخريف

إليك أهم النصائح للتخلص من اكتئاب الخريف:

طلب المساعدة

​إن كنت تعاني من أعراض اكتئاب الخريف من المهم جدًا القيام بالتحدث بالمشكلة. من الممكن الاستعانة بالأصدقاء والعائلة، كما يمكن الاستعانة بطبيب نفسي معالج عند تفاقم أعراض اكتئاب الخريف.

الاستمتاع بالطبيعة

​يعد الخروج من المنزل للاستمتاع بالطبيعة والقيام بالنشاطات المختلفة مفيدًا. يعتبر الأشخاص القاطنين داخل المدن أكثر عرضة للإصابة بالاكتئاب من غيرهم، خصوصًا في أوقات الخريف والشتاء الباردة، لذلك حاول الذهاب خارج حدود المدينة إلى القرى والأرياف للاستمتاع بالطبيعة.

العلاج بالضوء

​ينصح العديد من الأطباء بعلاج اكتئاب الخريف باستخدام الضوء. يتضمن العلاج الجلوس أمام مصدر للضوء لمدة 30 إلى 45 دقيقة.

ممارسة الأنشطة الرياضية

​تعد التمارين الرياضية مهمة جدًا لصحة الإنسان وتساعد على التخلص من اكتئاب الخريف بشكل كبير. لا تقوم ممارسة الرياضات المختلفة بمساعدة الإنسان على التخلص من القلق والغضب فقط، ولكن أيضًا تحمي الإنسان من زيادة الوزن والعزلة أثناء فصل الشتاء.

أدوية الاكتئاب

​من الممكن معالجة اكتئاب الخريف باستخدام أدوية الاكتئاب بحسب توصيات الطبيب وخطورة الحالة. يقوم بعض الأطباء بعلاج الحالة باستخدام أدوية الاكتئاب مجتمعة مع العلاج بالضوء.

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