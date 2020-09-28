الرياض (زمان التركية)- دعت السعودية، أرمينا وأذربيجان إلى وقف إطلاق النار، وحل النزاع سلميا استنادا لقرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة.

الحكومة السعودية، قالت إنها تتابع ببالغ القلق والاهتمام تطورات الأوضاع بين أرمينيا وأذربيجان. وفق صحيفة (الشرق الأوسط).

ولليوم التالي يشهد إقليم ناجورنو قرة باغ المتنازع عليه، اقتتالا بين البلدين بدأته أرمينيا.

وأعلن الجيش الأذري اليوم أنه «حرر» العديد من المناطق ذات الأهمية الاستراتيجية في إقليم ناجورنو قرة باغ الجبلي.

وقالت وزارة الدفاع الأذرية في بيان لها إنه قد «تم تطهير العديد من الأراضي المرتفعة ذات الأهمية حول قرية تاليش من قوات الاحتلال، وتكبد العدو خسائر فادحة».

كانت الاشتباكات بدأت في مطلع الأسبوع، حيث تم الإعلان عن سقوط ما لا يقل عن 16 قتيلاً وأكثر من 100 مصاب. وقد تبادل الجانبان الاتهامات بشأن تصعيد القتال.

يشار إلى أن ناجورنو قرة باغ معترف به دولياً ضمن حدود أذربيجان ذات الأغلبية المسلمة، ولكن يسيطر عليه انفصاليون أرمينيون مسيحيون.

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