أنقرة (زمان التركية) – أجرى باحثان من جامعة كاليفورنيا وييل في الولايات المتحدة الأمريكية دراسة واسعة النطاق لبحث العلاقة بين السعادة ومواقع التواصل الاجتماعي.

كشفت الدراسة أن موقع فيسبوك يؤثر سلبا على الحالة النفسية لمستخدميه.

وذكرت صحيفة الإندبندنت البريطانية نقلا عن موقع Harvard Business Review أن الدراسة أجريت بشكل أوسع وأدق عن الدراسات السابقة التي تناولت أيضا تأثير موقع الفيسبوك على السعادة.

وشارك في الدراسة 5 آلاف و208 أشخاص على ثلاث دفعات في أعوام 2013 و2014 و2015، حيث تم متابعة نشاط كل دفعة على موقع فيسبوك على مدار عامين.

وأكدت الدراسة أن التفاعل على موقع الفيسبوك يؤثر سلبا على الحالة النفسية للأفراد، وأن مدة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي بوجه عام تلعب دورا مؤثرا في الحالة النفسية، حيث أشارت الدراسة إلى أن الأنشطة على مواقع التواصل الاجتماعي كمطالعة تحديث الحالة للآخرين والنقر على رابط تتسبب في تراجع الحالة النفسية بنحو 5 في المئة.

هذا ويؤكد الباحثون أن الإعجاب بمنشورات الآخرين والنقر على الروابط يؤدي إلى تراجع الحالة النفسية والرضا عن المعيشة والرفاهية النفسية.

يُذكر أن إدارة موقع فيسبوك كانت قد أعلنت في عام 2016 أن متوسط الوقت الذي يقضيه المستخدمون في تصفح الموقع يبلغ 50 دقيقة يوميا.

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