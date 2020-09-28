دمشق (زمان التركية) – وزير الخارجية السوري، وليد المعلم، كيلا من الاتهامات إلى تركيا، وقال إنها ارتكبت جرائم حرب ضد الإنسانية في بلاده ووصفها بأنها راع رئيسي للإرهاب في المنطقة، وأنها مارقة وخارجة عن القانون.

تصريحات المعلم جاءت أمام اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة الذي يعقد عبر الفيديو كونفرانس بسبب وباء كوفيد- 19.

المعلم وصف تركيا بأنها “أحد الرعاة الرئيسيين للإرهاب” في بلاده والمنطقة.

وأكد المعلم في تصريحات قاسية أن تركيا ترتكب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في شمال سوريا، من خلال قطع المياه عن أكثر من 12 مدينة عارضت الاحتلال الإسرائيلي.

كما اتهم المعلم تركيا بأنها تقوم بنقل المرتزقة والإرهابيين من سوريا إلى ليبيا، الذين تصفهم بالمعارضة المعتدلة، فضلًا عن استخدام اللاجئين في مساومة دول الاتحاد الأوروبي.

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