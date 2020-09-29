القاهرة (زمان التركية) نظمت إدارة التجارة الدولية في السفارة البريطانية بالقاهرة (DIT) وغرفة التجارة المصرية البريطانية (EBCC) أول ندوة عبر الإنترنت للبيع بالتجزئة لاستكشاف فرص تجارة التجزئة والتجارة الإلكترونية للشركات البريطانية في السوق المصري.

انضم حوالي 50 مشاركًا إلى الندوة عبر الإنترنت ، من بينهم السير جيفري دونالدسون ، المبعوث التجاري البريطاني إلى مصر ، الذي سلط الضوء على فرص النمو للعلامات التجارية البريطانية في الأسواق الخارجية. كما قدم الدكتور إبراهيم عشماوي ، نائب وزير التموين والتجارة الداخلية ، لمحة عامة عن الاقتصاد الكلي للسوق المصري.

كما شاركت أكثر من 30 شركة مصرية وبريطانية ، بما في ذلك جوميا ومجموعة طلعت مصطفى وسوبر دروج و إنترتينر “The Entertainer” وديون “Dune” . انضمت شركة ماتالان ، التي دخلت السوق في وقت سابق من هذا العام ، إلى الاجتماع لمشاركة قصة نجاحها في مصر: و هي تهدف الآن إلى توسع فروعها لتصل إلى 20 متجرًا في جميع أنحاء البلاد.

و إضافة إلي ذلك فقد قدمت الندوة عبر الإنترنت منصة لتجار التجزئة في المملكة المتحدة للتعرف على السوق المصرية ، بما في ذلك كيفية التغلب على حواجز الوصول إلى السوق وكيفية التواصل مع الشركاء المصريين.

قال السير جيفري دونالدسون: “نحن ننظر إلى مصر كدولة ذات إمكانيات هائلة ، وواحدة تستحق الاستثمار فيها. ونعتبرها بوابتنا إلى إفريقيا خاصة بسبب موقعها المتميز ، وخطوط النقل الدولية والمحلية الجيدة ، وجميع الاتفاقيات التجارية القائمة مع إفريقيا والاتحاد الأوروبي والمنطقة العربية. ”

بعد تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية الكبرى ، شهدت مصر تحسينات ملحوظة في الاقتصاد الكلي وتم تصنيفها كواحدة من أسرع الاقتصادات نموًا في العالم في عام 2019.

“يبلغ عدد سكانها حوالي 100 مليون نسمة – ويزداد عددهم بنحو 2 مليون سنويًا – تعد مصر سوقًا كبيرًا لتجار التجزئة ومصنعي السلع الاستهلاكية. نظرًا لأننا نشهد نمو تجارة التجزئة الحديثة في مصر ، فإننا نرى العلامات التجارية الدولية الكبرى تدخل السوق. وبصفتنا غرفة تجارية، فإننا ندرك إمكانيات النمو الكبيرة في هذا القطاع ، ونعمل بنشاط مع DIT لتعزيز شراكات جديدة بين العلامات التجارية للبيع بالتجزئة في المملكة المتحدة والمطورين التجاريين في مصر،” قال السيد إيان جراي، رئيس غرفة التجارة المصرية البريطانية.

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