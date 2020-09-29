واشنطن (زمان التركية) – قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو من مدينة سالونيك اليونانية، خلال لقاء مع نظيره اليوناني الوزير نيكوس ديندياس حول أبعاد التوترات في شرق المتوسط، إنه “يجب أن تحل أزمة ترسيم المناطق الاقتصادية في شرق المتوسط بشكل سلمي وفقًا للقوانين الدولية”.

خبراء أمريكان أوضحوا أن الغرض من زيادة بومبيو لليونان تقليل مخاطر اندلاع حوادث في شرق المتوسط وتقليل التوترات بين أنقرة وأثينا.

‏وأكد الجانب الأمريكي واليوناني في بيان مشترك أن البلدين لديهما عزم على تطوير العلاقات بينهما على كل الأصعدة، بما فيه قطاع الطاقة والدفاع والأمن والتجارة، حتى الوصول إلى المستوى المنشود.

ووفق البيان تبادلت الولايات المتحدة واليونان وجهات النظر بشأن شرق البحر المتوسط ​​وأكدتا مجددًا إيمانهما بضرورة حل قضايا ترسيم الحدود البحرية سلميًا وفقًا للقانون الدولي. وفي هذا الصدد، رحبت الولايات المتحدة باستعداد اليونان المؤكد للانخراط مع دول أخرى في المنطقة لتحقيق اتفاقيات ترسيم الحدود البحرية من خلال الحوار ووفقًا للقانون الدولي. كما أكدت الولايات المتحدة واليونان مجددًا على تفانيهما في تعزيز تعاونهما الوثيق كحلفاء في الناتو، باستخدام جميع الوسائل المناسبة المتاحة لهم، لحماية الاستقرار والأمن في المنطقة الأوسع.

وأعنت اليونان وتركيا عن قرب استئناف المفاوظات الاستكشافية حول شرق المتوسط والمتوقفة منذ عام 2016.

وبدأ وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو جولة أوروبية لمدة 5 أيام، كانت بدايتها من اليونان، عقب مكالمة هاتفية أجراها مع الأمين العام لحلف الناتو جينس ستولتينبيرج حول أزمة منطقة شرق المتوسط.

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