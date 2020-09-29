أنقرة (زمان التركية) – قال رئيس تحرير صحيفة قرار التركية، إبراهيم كيراز، إن تعاون تركيا مع روسيا في مجالات محددة بعد ابتعاد أنقرة عن حلفائها الغربيين وانعدام الثقة المتزايد مع واشنطن اكتسب طابعًا هيكليّا.

وأوضح كيراز أن الإطار الأيديولوجي لهذا التعاون التركي الروسي في مجالات مختلفة، خصوصا في سوريا، تعزز بشكل سريع، معقبا بقوله: “هناك من يدافع عن سياسة التعاون مع روسيا هذه وكأنها حلم تركيا الأبدي والأزلي ودستور لا يتغير ولا يمكن استبداله بغيرها”.

وأضاف كيراز أن تركيا ارتكبت أعمالا تتنافى مع مبادئ السياسة الخارجية، وذلك لاعتبارها إصلاح العلاقات مع الغرب محفوفا بالمخاطر السياسية، مضيفا: “تجلّى مجددا الواقع التاريخي والجيوستراتيجي الذي أعرب عنه أجدادنا بالمثل القائل بأن العدو سيخوننا حتى ولو جعلنا منه صديقا لنا، فالروس ذكّرونا مجددا بأن أهوائنا الأوراسية لن تتحقق. أتساءل هل سيواصل من يستمرون في الدفاع عن العلاقات مع روسيا التي شنت هجوما مطلع العام الجاري أسفر عن استشهاد 33 من جنودنا في إدلب تحت مظلة (الحلم الأوراسي) في الدفاع عن موسكو التي تستهدف مصالح تركيا القومية في منطقة القوقاز من خلال الجيش الأرميني؟”.

وارتفعت حدة الاشتباكات بين أرمينيا واذربيجان منذ السبت الماضي. وتحظى أرمينيا بدعم روسي غير معلن على عكس تركيا التي تجاهر بدعمها أذربيجان.

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