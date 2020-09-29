أنقرة (زمان التركية) – تواصل أسعار صرف العملات الأجنبية خلال الشهر الأخير الارتفاع أمام الليرة التركية دون توقف، في حين تزعم الحكومة أن ذلك لن يضر الاقتصاد.

وبدأ سعر صرف الدولار اليوم الثلاثاء التعاملات مسجلا 7.82 ليرة ليرتفع إلى 7.84 ليرة عقب إعلان وزارة المالية التركية عن برنامجها الاقتصادي الجديد.

وشهد مؤشر العملات الأجنبية أمام الليرة حركات متذبذبة أثناء إعلان وزير الخزانة والمالية، برات ألبيراق تفاصيل البرنامج الاقتصادي الجديد، حيث ارتفع اليورو من 9.13 ليرة إلى 9.16 ليرة.

وقال ألبيراق خلال استعراضه البرنامج الجديد إنه لا يهتم كثيرا لأرقام أسعار صرف العملات لأن تركيا تعتمد على اقتصاد ثوي حسب تعبيره.

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