يريفان (زمان التركية)ــ اتهمت وزارة الدفاع الأرمينية تركيا بإسقاط طائرة عسكرية ونشرت صورًا لحطام الطائرة، بعد تكذيب من أذربيجان للرواية الأرمينية.

وزارة دفاع أرمينيا نشرت صوراً لطائرة سو-25 من سلاح الجو الأرميني.

وقالت الدفاع الأرمينية إن طائرتها تم استهدافها من قبل طائرة إف-16 تابعة للقوات المسلحة التركية.

ونشرت الوزارة صور حطام الطائرة المتضررة على صفحة “فيسبوك” التابعة لوزارة الدفاع.

وتجاهر تركيا بدعم أذربيجان بينما تحظى أرمينيا بدعم روسي غير معلن.

وكانت وزارة الدفاع الأذربيجانية، شككت الثلاثاء في صحة ادعاء أرمينيا.

العقيد فاغيف درغاهلي، رئيس المركز الإعلامي لوزارة الدفاع قال: “أرمينيا تحاول لفت أنظار الرأي العام الدولي بأخبار استفزازية”.

وأكد درغاهلي أن “خبر إسقاط طائرة أرمينية من طراز سو-25 في سماء قره باغ من قبل طائرة إف-16 التركية، الوارد في وسائل الإعلام الأرمينية، هو خبر كاذب، ومن خيال آلة الدعاية العسكرية الأرمنية”.

واليوم أعلنت وزارة الدفاع الأذربيجانية تحييد نحو 2300 جندي أرميني خلال الأيام الثلاثة الماضية مشيرة إلى استمرار الهجمات التي شنتها القوات الأذربيجانية في إقليم قرة باغ أمس الثلاثاء.

وأضافت الدفاع الأذربيجانية في بيان الأربعاء أنه خلال الفترة بين السابع والعشرين والثلاثين من الشهر الجاري تم تحييد وإصابة 2300 جندي أرميني وتدمير نحو 130 دبابة ومدرعة و6 نقاط قيادة ومراقبة و5 مخازن أسلحة ونحو 50 مدفع مضاد للدبابات و55 سيارة.

وذكرت الدفاع الأذربيجانية في بيانها أيضا أن قواتها دمرت منظومة أس 300 تابعة لأرمينيا في منطقة شوشاكند بمدينة هوجابند المحتلة خلال المواجهات التي وقعت يوم أمس مفيدة أن قواتها تصدت صباح اليوم لهجوم شنته القوات الأرمينية المحتشدة في منطقة ماداجيز لاسترداد المواقع التي فقدتها.

من جهة أخرى قالت وكالة أنباء “أرمنيوس” نقلا عن وزارة الدفاع الأرمينية إن ما يقارب من 800 جندي أذربيجاني قتلوا وجرح حوالي 2000 وسط هجومها على آرتساخ -قرة باغ- وتم تدمير 74 طائرة بدون طيار و 7 طائرات حربية و 137 دبابة ومعدات مدرعة وطائرة حربية واحدة و 82 عربة نقل و 3 معدات مدرعة هندسية و 4 ناقلات جنود مدرعة للجيش الأذري اعتباراً من 29 سبتمبر، حتى 29 سبتمبر عانى جيش آرتساخ بمقتل 80 جندياً وجرح 120 آخرين واستشهد 4 مدنيين بينهم طفلان في آرتساخ جراء القصف الأذري.

وتحتل أرمينيا، منذ عام 1992، نحو 20 بالمئة من الأراضي الأذربيجانية، التي تضم إقليم “قره باغ” (يتكون من 5 محافظات)، و5 محافظات أخرى غربي البلاد، إضافة إلى أجزاء واسعة من محافظتي “آغدام” و”فضولي”.

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