أنقرة (زمان التركية) – طالب جو بايدن، مرشح الحزب الديمقراطي في الانتخابات الرئاسية الأمريكية، إدارة الرئيس دونالد ترامب بدعوة دول مثل تركيا إلى عدم التدخل في الصراع القائم بين أذربيجان وأرمينيا بمنطقة قرة باغ الجبلية.

وعبر تويتر نشر بايدن مرشح الانتخابات التي ستنطلق في الثالث من شهر نوفمبر/ تشرين الثاني القادم تغريدة دعا خلالها أرمينيا للانسحاب من الأراضي التابعة لأذربيجان، قائلا: “على إدارة ترامب دعوة قادة أرمينيا وأذربيجان إلى خفض حدة التوترات فورا في الوقت الذي تتزايد فيه بشكل سريع الخسائر في الأرواح بمنطقة قره باغ الجبلية ومحيطها، كما ينبغي عليها مطالبة دول كـ تركيا بعدم التدخل في الصراع القائم هذا”.

وتحظى أرمينيا بدعم روسي غير معلن على عكس تركيا التي تجاهر بدعمها أذربيجان.

واتهمت أرمينيا تركيا أمس بإسقاط طائرة تابعة لسلاح الجو في الجيش الأرميني.

وتقول تقارير إن تركيا أرسلت مرتزقة إلى أذربيجان للقتال في صفوف الجيش الأذري، فيما أعلنت أنقرة وقوفها بشكل كامل بجانب أذربيجان خاصة على مستوى الدعم العسكري.

وكان الناطق الرسمي باسم وزارة الدفاع الأرمنية أرتسرون هوفهانيسان، قال إن قواته ستستخدم أسلحتها الثقيلة على الجبهة في وجه أذربيجان بما في ذلك الطائرات الهجومية وأنظمة صواريخ إسكندر روسية الصنع، في حال تدخل تركيا.

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