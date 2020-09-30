أنقرة (زمان التركية) – رجح الكتب التركي محرم ساري كايا، أن رئيس حزب الديموقراطية والتقدم علي باباجان يمهد للتحالف مع حزب الشعوب الديموقراطي الكردي.

وفي مقاله اليوم بموقع (خبر ترك)، أشار ساري كايا أن اتصال رئيس حزب الديمقراطية والتقدم علي باباجان، برئيس حزب الشعوب الديمقراطي الكردي، مدحت سنجار، للإطمئنان على المعتقلين مؤخرا من الحزب على خلفية إعادة التحقيقي في احتجاجات كوباني، وإصدر الحزب بيانا داعما للشعوب الديومقراطي.

محرم ساري كايا قال إن الخطوة التي فتحت الباب لمرحلة جديدة.

وأضاف ساريكايا أنه عقب حملة الاعتقالات بادر رئيس حزب الشعب الجمهوري، كمال كليجدار أوغلو، بالاتصال بسنجار وإعلان دعمه له، ومن ثم سار باباجان على خطاه.

وأضاف بأن باباجان لم يكتف بهذا بل أصدر حزبه بيانا أعلن خلاله دعمه للحزب الكردي قائلا: “بدأ البرلمان في مرحلته التشريعية الجديدة وسط تهديدات خفية كالفيروسات ومستقبل غامض”.

وانتقدت أحزاب المعارضة في تركيا حملة الاعتقالات واعتبرتها انتقامية بالدرجة الأولى.

وأصدر مكتب النائب العام في أنقرة الجمعة قرارا باعتقال 82 من السياسيين الأكراد، على خلفية الاحتجاجات الداعمة لأكراد سوريا خلال محاصرة تنظيم داعش لبلدة عين العرب/ كوباني، في عام 2014 والتي تخللها أحداث عنف. وبالتهمة ذاتها اعتقل رئيسا حزب الشعوب الديموقراطي صلاح الدين دميرتاش وفيجان يوكسداغ في نوفمبر 2016

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