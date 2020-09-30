كهرمان مرعش (زمان التركية) – فقد أستاذ جامعي في تركيا حياته على قمة تل مرتفع في مدينة كهرمان مرعش جنوب تركيا، صعد عليه بحثًا عن إشارة شبكة الهاتف، لتقديم محاضرة عبر الإنترنت لطلابه.

الاستاذ الجامعي المتوفي عزيز سارين، أستاذ الأدب البالغ من العمر 50 عامًا، كان قد أعد عدته لتقديم محاضرته عن بعد عبر الإنترنت يوم السبت الماضي، إلا أنه وجد أن هناك مشكلة في الاتصال بالإنترنت، مما دفعه للصعود إلى قمة تل لمحاولة الاتصال بالإنترنت عبر شبكة الهاتف الخلوي.

بعد أن أنهى محاضرته الأولى، التي كانت ظهرًا، صعد إلى التل مرة أخرى في الساعة 16:40 من اليوم نفسه، إلا أنه لم يعُد إلى بيته، ليكتشف أقاربه جثته أعلى التل.

تقرير الطب الشرعي كشف أن سبب الوفاة التعرض لأزمة قلبية حادة، وصدر تصريح بدفن جثمانه.

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