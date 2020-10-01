أنقرة (زمان التركية) – زعمت صحيفة الجارديان البريطانية أن ثلاثة مقاتلين سوريين لقوا حتفهم في المواجهات القائمة بين أذربيجان وأرمينيا بمنطقة قرة داغ الجبلية.

وأضافت الجارديان أن المقاتلين السوريين المشار إليهم يعملون لصالح شركات أمن في تركيا واصفة الواقعة بالجبهة الجديدة للسياسة الخارجية التركية التي أصبحت مثيرة للجدل بمرور الوقت.

وأشارت الجارديان أن تركيا تدعم حاليا الأطراف المعادية لروسيا في كل من ليبيا وسوريا وأن الدولتين قد تتورطان من جديد في مواجهات تدعمان خلالها أطراف مختلفة.

وكانت كل من تركيا وأذربيجان قد كذّبتا الادعاءات المتداولة حول نقل مقاتلين سوريين إلى منطقة قرة داغ الجبلية واتهمت أنقرة أرمينيا باستخدام مقاتلين تابعين للميليشيات الكردية، غير أن السلطات الأرمينية نفت صحة هذه الادعاءات.

واتهمت أرمينيا أذربيجان باستخدام المدفعية في قصف الشريط الحدودي خلال المواجهات التي استمرت أيضا يوم أمس، الأربعاء، بينما أعلنت أذربيجان مقتل 14 مدنيا منذ يوم الأحد الماضي مفيدة أن القوات الأرمينية تتراجع.

الجارديان قالت إن مصادر أخبرتها أن شركة أمن تركية خاصة قامت بإقامة معسكر تدريبي في مدينة عفرين السورية وقامت بتدريب المقاتلين السوريين لإرسالهم إلى أذربيجان.

هذا وتضمنت الادعاءات أيضا أن المقاتلين السوريين بالمعسكر التدريبي في عفرين سيحصلون على مكافأة بقيمة تتراوح بين 7 آلاف و10 آلاف ليرة تركية خلال المهمة التي سينفذونها في أذربيجان.

وكانت وكالة رويترز أكدت في تقرير الثلاثاء الادعاءات بشأن إرسال تركيا “مرتزقة” سوريين إلى الشريط الحدودي مع أرمينيا لدعم أذربيجان التي تشهد حاليًا هجومًا عسكريًا من جارتها أرمينيا.

وقالت الوكالة في خبرها المستند إلى مقاتلين سوريين أن المعلومات وصلت إليها، من عسكريين سوريين منتمين لإحدى الجماعات الجهادية المدعومة من القوات المسلحة التركية، وأنهما أرسلا إلى أذربيجان بالتنسيق مع أنقرة، ورفضا الكشف عن هويتهما بسبب حساسية الأمر.

ونقلت عن مقاتل من جماعة أحرار الشام المدعومة من تركيا قوله: “لم أرغب في الذهاب إلى هناك، ولكن لا أملك المال… الحياة صعبة للغاية”. وأوضح المقاتلان أن القادة الجهاديين السوريين عرضوا عليهم الحصول على راتب شهري 1500 دولار أمريكي.

ونقلت عن مقاتل آخر زعمه أنه قد تم إرسال نحو 1000 مجاهد من المقاتلين في سوريا إلى أذربيجان.

‏وكان السفير الأرميني لدى روسيا زعم أن تركيا ارسلت نحو 4000 من المسلحين السوريين إلى سوريا ليقاتلوا القوات الأرمينية مع القوات الأذرية.

وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان، قال يوم الأحد، إن تركيا نقلت مقاتلين إلى أذربيجان، على غررار نقل المرتزقة إلى ليبيا.

قال المرصد السوري إن دفعة من المقاتلين السوريين الذين وصلوا تركيا قبل أيام قادمين من عفرين شمال سوريا، وصلوا أذربيجان، وأن “دفعة أخرى” من المقاتلين في الطريق إلى أذريبجان.

وومنذ بداية التوتر العسكري يوم السبت الماضي تناقل نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي صورا ومقاطع فيديو تزعم وجود مقاتلين سوريين في أذربيجان.

#فيديو مجموعات المرتزقة السوركيين ( ميليشيات الجيش الوطني السوري ) الذين شحنتهم أنقرة الى اذربيجان وهم يتوجهون الى جبهات #اذربيجان #ارمينيا لمساندة الجيش الاذري الشيعي وسط تكبيرات وهتافات ! pic.twitter.com/qKgr5k2cr5 — Syria Post سوريا بوست (@syriapostnew1) September 27, 2020

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