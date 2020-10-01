أنقرة (زمان التركية) – رفعت الحكومة التركية أسعار الكهرباء 5.75 في المئة اعتبارا من اليوم الخميس، وذلك تزامنا مع زيادة أسعار البنزين.

وستتضمن هذه الزيادة الكهرباء المستخدمة في الوحدات السكنية والصناعية والورش التجارية.

هذا وسيتم تطبيق التسعيرة الجديدة، التي فرضتها هيئة رقابة سوق الطاقة بالجريدة الرسمية، لمدة ثلاثة أشهر.

واليوم أيضا فرضت الحكومة التركية زيادة جديدة على أسعار البنزين في مختلف الولايات.

نقابة ملاك محطات التزود بالطاقة والبترول والغاز في تركيا (EPGİS)، أوضحت أن الزيادة الجديدة في أسعار البنزين بلغت 14 قرشًا، تطبق بداية من اليوم الخميس.

سعر لتر البنزين ارتفع بموجب الزيادة في إسطنبول من 6.71 ليرة تركية إلى 6.85 ليرة، أما في مدينة إزمير فقد ارتفع سعر اللتر من 6.78 ليرة إلى 6.92 ليرة.