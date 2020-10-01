‏أنقرة (زمان التركية) – انتقد وزير خارجية تركيا، مولود جاويش أوغلو، تصريحات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بشأن الحرب المشتعلة بين أذربيجان وأرمنيا في إقليم قرة باغ المتنازع عليه، والتي دعا فيها إلى وقف التدخل التركي.

جاويش أوغلو قال منتقدا ماكرون: “عدم قلقه بشأن أراضي أذربيجان، وتضامنه مع أرمنيا، يعني أنه يدعم الاحتلال”.

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون كان قد علق على إعلان تركيا دعمها أذربيجان، قائلا إن أنقرة تستخدم تصريحات داعمة للحرب، وأكد أنها تصريحات بدون تفكير وخطيرة.

جاويش أوغلو أكد في تصريحاته على ضرورة حل أزمة كاراه باغ بالطرق السلمية التي تضمن سلامة ووحدة أراضي أذربيجان، مشددًا على أن تركيا ستقدم الدعم اللازم في حالة طلب أذربيجان ذلك.

وأضاف جاويش أوغلو: “أرمنيا من خلال هذه الهجمات تقول: “نحن نضرب بالنظام العالمي وقوانينه عرض الحائط”. يجب أن يكون هناك رد على ذلك… أرادت أذربيجان حل أزمة الاحتلال الأرمني من خلال الحرب الحالية، وقلنا إننا بجانبها”.

وفي كلمته خلال مؤتمر صحفي في ليتوانيا شدد ماكرون على رفضه سيطرة أذربيجان على منطقة قره باغ الجبلية بالطرق العسكرية.

وأعلن الرئيس الفرنسي أنه سيناقش الوضع حول قرة باغ مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الأمريكي دونالد ترامب، حسب وكالة “تاس” الروسية.

قال اماكرون إن الأزمات الإقليمية، بما في ذلك نزاع قرة باغ من المستحيل تسويتها بدون روسيا.

وأمس اتهمت وزارة الدفاع الأرمينية تركيا بإسقاط طائرة عسكرية ونشرت صورًا لحطام الطائرة، بعد تكذيب من أذربيجان للرواية الأرمينية.

وقالت الدفاع الأرمينية إن طائرتها تم استهدافها من قبل طائرة إف-16 تابعة للقوات المسلحة التركية.

وتجاهر تركيا بدعم أذربيجان بينما تحظى أرمينيا بدعم روسي غير معلن.

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