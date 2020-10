أنقرة (زمان التركية) – وقعت شركة أرتشيليك التركية للأجهزة الإلكترونية المنزلية اتفاقية لبيع مصنعها في مدينة تشانغتشو الصينية مقابل 112.5 مليون يوان (ما يعادل 128 مليون ليرة تركية).

وتم إبرام اتفاقية البيع بين شركة Beko Electrical Appliances Co Ltd التي تمتلك جميع أسهم شركة أرتشيليك وشركة Jiangsu Konka Smart Home Appliances Co Ltd.

وستقوم شركة أرتشيليك بإقرار خسائر بيع الأصول التي تقدر بنحو 27 مليون ليرة في الميزانية العمومية الموحدة لما بعد البيع.

هذا وذكرت شركة أرتشيليك في بيانها أن الصين تعد سوق استراتيجي وأن شركة Beko Electrical Appliances، التي كانت تتولى أعمال الإنتاج والتصدير والبيع في السابق، ستتولى أعمال الترويج والبيع منذ الآن فصاعدا.

ويعود تاريخ تأسيس الشركة في تركيا إلى العام 1955، وتمتلك هذه الشركة مجموعة شركات تابعة مثل بيكو و غرونديغ.

