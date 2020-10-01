‏إسطنبول (زمان التركية) – كشفت بيانات رسمية، أن أعداد كبار السن المقيمين في ولاية إسطنبول، بلغ مليونًا و79 ألفًا و196 نسمة، أي ما يزيد عن التعداد السكاني لـ61 مدينة، من بينها مدن دنيزلي وسكاريا وموغلا وأسكي شهير وملاطيا وطرابزون.

أحدث التقارير الصادرة عن هيئة الإحصاء الحكومية التركية، كشفت أن التعداد السكاني لتركيا بلغ 83 مليونًا و154 ألفًا و997 نسمة، بنهاية العام الماضي، مشيرة إلى أن تعداد كبار السن المتجاوزين سن 65 عامًا بلغ 7 ملايين و550 ألفًا 727 نسمة، أي ما يعادل 9.1% من التعداد السكاني.

التقرير أوضح أن إسطنبول جاءت على رأس قائمة المدن احتواءً لكبار السن، بعدد مليونًا و79 ألفًا و196 نسمة، وجاءت إزمير الواقعة في غرب تركيا في المركز الثاني بعدد 493 ألفًا و673 نسمة، ثم العاصمة أنقرة بعدد 486 ألفًا و783 نسمة.

أما المدن التي تضم أقل عدد لكبار السن، فقد جاءت مدينة بايبورت كأقل مدينة تحتوي على كبار السن بعدد 9 آلاف و379 نسمة، وبعدها هكاري بعدد 9 آلاف و684 نسمة، ثم كيليس بعدد 11 ألفًا و549 نسمة.

ومؤخرًا أشار تقرير صادر عن اتحاد الأطباء في تركيا أن نسبة الوفيات بفيروس كورونا بين الشباب في إسطنبول التي بها أكثر من نصف الإصابات في عموم تركيا، كانت أعلى من كبار السن.

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