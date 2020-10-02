أنقرة (زمان التركية): أمرت محكمة تركية، الجمعة، بحبس 17 شخصا في انتظار المحاكمة، من بينهم أعضاء في حزب مؤيد للأكراد، بسبب دورهم المحتمل في احتجاجات عام 2014 على عدم تحرك الجيش حيال هجوم شنه تنظيم داعش على مدينة كوباني السورية التي يقطنها أكراد.

وكان المحتجون قد خرجوا إلى الشوارع جنوب شرق تركيا الذي يغلب عليه الأكراد في أوائل أكتوبر 2014، متهمين الجيش التركي بالوقوف في موقف المتفرج بينما كان المتشددون، على مرأى منهم، يحاصرون كوباني على الجانب الآخر من الحدود في سوريا وسقط في الاحتجاجات 37 قتيلا.

وذكرت وكالة الأنباء التركية، أن المحكمة في أنقرة أصدرت أمرا رسميا باعتقال 17، بينما أفرجت عن 3 معتقلين تحت الإشراف القضائي.

وأكد مصدر حزبي نفس المعلومات. وكان هؤلاء منب ين 82 أمرت السلطات باعتقالهم في القضية قبل أسبوع.

وتتهم أنقرة حزب العمال الكردستاني المحظور بالتحريض على خروج المظاهرات، كما تتهم حزب الشعوب الديمقراطي المؤيد للأكراد بأن له صلات بحزب العمال الكردستاني وبأنه ساند الاحتجاجات، وهو ما ينفيه حزب الشعوب الديمقراطي ثالث أكبر أحزاب البرلمان.

وتصنف تركيا والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي حزب العمال الكردستاني جماعة إرهابية.

ويحمل الحزب السلاح ضد الدولة في جنوب شرق تركيا منذ 1984، وتسبب الصراع في مقتل أكثر من 40 ألفا.