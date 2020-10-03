إسطنبول (زمان التركية) – كشف نادي بشكتاش التركي، لكرة القدم عن آخر صفقاته خلال الانتقالات الصيفية الحالية، والتي يهدف من خلالها تدعيم صفوف دفاعه.

النادي أعلن تمكنه من الحصول على توقيع اللاعب الفرنسي فالنتين روزر المحترف في نادي ليشبونة البرتغالي، على سبيل الاستعارة لمدة عام واحد.

نادي بشكتاش أعلن انضمام فالنتين روزر لفريقه ليلعب في مركز الجناح الأيمن، من خلال منشور على حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، قائلًا: “أردنا تصوير مقطع فيديو طويل له، ولكننا لم نلحق بسرعته. أهلا وسهلًا بك يا فالنتين”.

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