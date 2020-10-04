‏أنقرة (زمان التركية) – قال الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان إن بلاده لن تشعر بالأمان والهدوء طالما لم يتحقق الأمن والهدوء في سوريا، فيما يفهم منه أنه تلميح إلى عزمه تنفيذ عملية عسكرية جديدة في سوريا.

تصريحات أردوغان جاءت السبت خلال مشاركته في حفل افتتاح عدد من المشروعات، من بينها سد ريحانلي، وقال إن بلاده لم تترك “الأخوة” السوريين بمفردهم وستهدم ممر الإرهاب الذي تحاول بعض القوى إقامته بطول الحدود التركية الجنوبية، على حد قوله.

أردوغان صرح قائلا: “إن لم ينفذوا وعودهم بشأن تطهير المناطق الإرهابية الموجودة في سوريا، سنذهب ونفعل ذلك بأنفسنا”.

وكان الجيش التركي نفذ قبل عام عملية عسكرية في شرق الفرات ضد القوات الكردية، وتم إيقافها بعد تدخل روسي وأمريكي.

الرئيس التركي أكد في كلمة له أمس السبت أن بلاده لن تسمح لاستمرار الوضع الإنساني الدرامي في إدلب السورية، قائلًا: “سنواصل تواجدنا بشكل نشط وفعال على الساحة إلى أن يتم تحقيق الاستقرار على حدودنا الجنوبية”.

وأسفرت عملية نبع السلام التي أطلقتها تركيا في أكتوبر العام الماضي ضد قوات سوريا الديمقراطية عن السيطرة على 68 بلدة، منها رأس العين وتل أبيض.

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