ديار بكر (زمان التركية)ــ تعاني مناطق جنوب شرق تركيا، ذات الأغلبية الكردية، من ضعف في الخدمات، فضلًا عن الأوضاع الأمنية المضطربة والاضطهاد الواسع.

ضعف البنية التحتية والتضييق الأمني على الاتصالات في تلك المدن، أجبر الطلاب على صعود المرتفعات من أجل التمكن من الاتصال بالإنترنت عبر شبكات الهاتف لمتابعة دروسهم المدرسية.

طلاب بلدة يوكساك أوفا في ولاية حكاري، ذات الأغلبية الكردية، في جنوب شرق تركيا، يستمعون يوميًا إلى دروسهم المدرسية على قمة تل بارتفاع 2500 متر.

والأسبوع الماضي فقد أستاذ جامعي حياته على قمة تل مرتفع في ولاية كهرمان مرعش جنوب تركيا، في سبيل التقاط عن إشارة شبكة الهاتف، لتقديم محاضرة عبر الإنترنت لطلابه.

الاستاذ الجامعي المتوفي عزيز سارين، أستاذ الأدب البالغ من العمر 50 عامًا، كان قد أعد عدته لتقديم محاضرته عن بعد عبر الإنترنت، إلا أنه وجد أن هناك مشكلة في الاتصال بالإنترنت، مما دفعه للصعود إلى قمة تل لمحاولة الاتصال بالإنترنت عبر شبكة الهاتف الخلوي.

بعد أن أنهى محاضرته الأولى، التي كانت ظهرًا، صعد إلى التل مرة أخرى في الساعة 16:40 من اليوم نفسه، إلا أنه لم يعُد إلى بيته، ليكتشف أقاربه جثته أعلى التل. فيما كشف تقرير الطب الشرعي كشف أن سبب الوفاة التعرض لأزمة قلبية حادة، وصدر تصريح بدفن جثمانه

وأقرت تركيا نظام التعليم عن بعد عبر الإنترنت، منذ بداية أزمة وباء كورونا المستجد، في محاولة منها للسيطرة على الفيروس الذي يواصل تسجيل معدلات إصابة ووفيات مرتفعة في البلاد.

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