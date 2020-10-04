أنقرة (زمان التركية) – زعمت وكالة بلومبرج الاقتصادية أن تركيا تنوي تقديم شكوى ضد المملكة العربية السعودية، بعد حظرها دخول المنتجات التركية إلى أراضيها اعتبارًا من مطلع الشهر الجاري.

مؤسس شركة اللوجستيات التركية “Gülsan”، كمال جول، أكد أن المملكة العربية السعودية بدأت تطبيق حظر على نقل شحنات المنتجات التركية عبر أراضيها.

مسؤول حكومي تركي، أوضح في تصريحاته لبلومبرج أن تركيا تفكر في تقديم شكوى رسمية أمام منظمة التجارة العالمية، ضد المملكة العربية السعودية بسبب منعها دخول المنتجات التركية إلى أراضيها.

يشار إلى أن صادرات تركيا إلى المملكة العربية السعودية خلال الأشهر 8 الأول من العام الجاري بلغت 1.91 مليار دولار أمريكي، وتحتل المملكة المرتبة 15 بين أكثر الدول استيرادًا من تركيا.

وكان تقرير لصحيفة جمهوريت ذكر أنه اعتبارا من الأول من أكتوبر ستوقف المملكة العربية السعودية دخول المنتجات التركية إلى أراضيها، مما تسبب في مخاوف المصدرين الأتراك.

في سياق متصل كشف رئيس اتحاد المقاولين الأتراك، مدحت يانيجون، أن إجمالي الأعمال التي حصلت عليها شركات المقاولات التركية في المملكة العربية السعودية خلال عام 2018، كان 3 مليارات دولار أمريكي، لكن هذا الرقم لم يتجاوز 21 مليون دولار أمريكي خلال الأشهر 8 الأولى من العام الجاري.

مدحت يانيجون، أوضح أن السلطات السعودية تفرض قيودا كبيرة على شركات المقاولات والمقاولين الأتراك، كما تفعل مع المنتجات التركية، مشيرًا إلى أن إجمالي الأعمال التي حصلت عليها شركات المقاولات التركية داخل المملكة خلال عام 2018 كانت بقيمة 3 مليارات دولار، وفي عام 2019 تراجعت إلى 560 مليون دولار، بينما تراجعت إلى 21 مليون دولار في الأشهر 8 الأولى من العام الجاري.

يانيجون أوضح أيضا أن دولة الإمارات العربية المتحدة وصل حجم أعمال الشركات التركية فيها إلى مرحلة التوقف التام (صفر)، مشيرًا إلى أن حجم الأعمال التي حصلت عليها الشركات التركية في عام 2017 كانت 1.7 مليار دولار أمريكي، ولكنها وصلت إلى (صفر) في الأشهر 8 الأولى من العام الجاري.

وأشار يانيجون إلى أن هناك أزمة في تحصيل مستحقات الأعمال التي نفذتها الشركات التركية في المملكة العربية السعودية من قبل، لافتًا إلى أن الشركات لم تواجه أزمة في تحصيل المستحقات في الدول الخليجية الأخرى.

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