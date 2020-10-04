أنقرة (زمان التركية) – كشف تقرير رقابي أن نفقات هيئة الشؤون الدينية في تركيا خلال عام تجاوزت 10 مليارات، وحصلت على عوائد مرتفعة من الفوائد.

وبلغت مرتبات موظفي الشؤون الدينية خلال عام 2019 ما يعادل 81.2 في المئة من إجمالي النفقات، بنحو 8 مليارات و296 مليون و492 ألف ليرة. وتجاوزت مخصصات الموظفين المؤقتين والموظفين المتعاقد نحو 121 ألف ليرة.

وأنفقت الشؤون الدينية أيضا 481 ألف ليرة تحت بند “عقوبة تأخير علاوات الضمان الاجتماعي وزياداتها”، كما قامت الشؤون الدينية بإرسال حوالات نقدية بقيمة 42 مليون و157 ألف ليرة إلى المؤسسات غير الربحية و781 ألف ليرة إلى خارج البلاد.

2.5 مليون ليرة فعاليات

وتضمنت نفقات الشؤون الدينية 7 ملايين و640 ألف ليرة للأدوات المكتبية و23 مليون و648 ألف ليرة للوقود ومليون و752 ألف ليرة للملابس والمفروشات والتحف و21 مليون و665 ألف ليرة للطعام ومليون و613 ألف ليرة للمشروبات.

وأنفقت الشؤون الدينية 10 آلاف ليرة تحت بند “المستلزمات الرياضية” و2 مليون و557 ألف ليرة للفعاليات التعريفية.

وبلغ بذلك إجمالي نفقات الشئون الدينية التركية، 10 مليارات و211 مليون ليرة خلال عام 2019 الماضي.

عائدات الفوائد

وتضمنت موازنة رئاسة الشؤون الدينية عائدات فوائد بقيمة 2.2 مليون ليرة رغم إصدارها تعليمات خلال العام الماضي بسداد رواتب العاملين عبر البنوك بدون تحصيل أية فوائد.

هذا وبلغت عائدات الفوائد 259 ألف ليرة في “إحصائية نتائج أنشطة الشؤون الدينية” ومليون و937 ألف ليرة “إحصائية إدارة رأس المال المتداول”.

يأتي ذلك بالرغم من إصدار هيئة الشئون الدينية فتوى بتحريم فوائد البنوك.

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