أنقرة (زمان التركية) – جمدت إدارة موقع التواصل الاجتماعي تويتر حساب الكاتب الصحفي البارز عبد القدير سلفي.

وعند محاولة الدخول إلى الحساب الشخصي الخاص بسلفي على الموقع تظهر رسالة تحذيرية تفيد تجميد الحساب.

وذكّرت إدارة الموقع أنها تقدم على تجميد الحسابات المخالفة لقواعدها.

يذكر أن عبد القدير سلفي يكتب لصحيفة حريت وخطف الأضواء بمقالاته التحليلية للسياسة الداخلية، مستندًا إلى مصادر “مطلعة”.

وتتهم المعارضة سلفي بكونه “البوق الإعلامي” للسلطة السياسية بقيادة أردوغان، وتنتقده لعلاقاته الوطيدة مع جهاز المخابرات.

يأتي ذلك مع سريان قانون جديد يلزم مواقع التواصل الاجتماعي تعيين ممثلين لهم في تركيا لتلقى طلبات الحكومة فيما يخص حجب المحتوى، وإلا سيواجهون غرامات مالية طائلة وحجب الموقع.