أنطاليا (‏زمان التركية) – غادرت سفينة الأبحاث والتنقيب التركية أوروتش رئيس، ميناء أنطاليا الذي سُحبت إليه قبل 20 يومًا.

واستقرت السفينة رئيس أمس الأحد على بعد أميال من ميناء أنطاليا في انتظار أوامر وتعليمات جديدة.

ويأتي تحرك السفينة عقب إعلان تركيا تحذيرًا بحريًا جديدًا، ردًا على الإعلان البحري الذي أذاعته اليونان لإجراء مناورات، والذي أزعج أنقرة.

يشار إلى أن العلاقات بين تركيا واليونان تشهد توترات متصاعدة في الفترة الأخيرة، بسبب أزمة ملف شرق المتوسط وترسيم الحدود البحرية والمناطق الاقتصادية الخالصة.

وسبق سحب سفينة التنقيب أوروتش رئيس من شرق المتوسط في 13 سبتمبر/ أيلول الماضي إلى ميناء أنطاليا، وأوضح وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي أن قرار السحب جاء لإجراء أعمال الصيانة الدورية، ولا يعد تراجعا من تركيا.

وتأتي هذه التحركات قبيل لقاء منتظر بين الجانبين لاستناف المباحثات الاستكشافية المتوقفة منذ 201‪6.

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