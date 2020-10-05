أنقرة (زمان التركية)ــ نالت حكومة حزب العدالة والتنمية في تركيا قدرا من الانتقاد بسبب دعم الواردات الزراعية على حساب المزارعين.

البيانات الرسمية كشفت أن الحكومة التركية دفعت 312.5 مليار ليرة تركية دعمًا لواردات البلاد من المحاصيل الزراعية منذ عام 2003، ولكنها دفعت 156 مليار ليرة تركية فقط في الفترة نفسها دعمًا للمزارعين المحليين.

رئيس فرع اتحاد المهندسين المدنيين والمعماريين الأتراك في إسطنبول، مراد كابي كيران، أوضح أن تقارير هيئة الإحصاء التركية تكشف تراجع الأراضي الزراعية بنسبة 26%، قائلًا: “الواردات لها دور في ذلك. مزارعونا يتركون أراضيهم الزراعية بسبب لعدم تمكنهم من الربح بسبب تدني الأسعار تأثرًا بالواردات الزراعية. واردات القمح زادت العام الماضي 69%”.

البرلماني عن حزب الشعب الجمهوري المعارض في البرلمان وكبير مستشاري رئيس الحزب المسؤول عن السياسات الزراعية، أورهان صاريبال، أوضح أن حزب العدالة والتنمية جعل الدولة معتمدة على الواردات من خلال الاستمرار في الاستيراد حتى في ظل أزمة كورونا، وقال: “في الوقت الذي يحاول فيه العالم دعم لإنتاج الزراعي، تم دفع 111 مليار دولار للواردات الزراعية في عهد حزب العدالة والتنمية. حسب قانون الزراعة الصادر في عام 2006، بالرغم من أن القانون ينص على ألا تقل نسبة الدعم عن 1% من إجمالي الدخل القومي، إلا أن هذا الدعم لم ينفذ. منذ عام 2006 كان من المفترض سداد 318 مليار ليرة تركية دعمًا، ولكن سدد منها 142 مليارًا فقط. المزارعون لهم مستحقات بقيمة 176 مليار”.

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