أنقرة (زمان التركية) – اعتقلت قوات الأمن اليوم الثلاثاء أربعة صحفيين، في ولاية فان شرق تركيا، التي شهدت إلقاء مواطنان كرديان من مروحية بعد اعتقالهاما.

وخلال مداهمات صباحية تم اعتقال عدنان بيلان وجميل أوغور، مراسلا وكالة Mezopotamya للأنباء، وشهريبان آبي وناظان سالا مراسلا موقع Jinnews الإخباري.

وذكرت وكالة Mezopotamya للأنباء أن قوات الأمن صادرت الكاميرات والمواد التقنية الخاصة بالصحفيين.

يُذكر أن جميل أوغور، أحد الصحفيين المعتقلين، كان أول من قدم تغطية حول ادعاءات إلقاء المواطنان الكرديان ثروت تورجوت وعثمان شيبان من مروحية بعد اعتقالهما خلال حملة عسكرية في المنطقة الريفية لبلدة شاتاك بمدينة فان وتوصّل إلى التقارير الطبية الخاصة بالواقعة.

وبعد قضائه بضعة أيام داخل وحدة العناية المركزة لفظ ثروت تورجوت أنفاسه الأخيرة.

من جانبها أصدرت جميعة صحفي دجلة والفرات بيانا مكتوبا حول اعتقال الصحفيين، حيث أشارت الجمعية في بيانها إلى تناول وكالة Mezopotamya الإخبارية بالوثائق ما تعرض له ثروت تورجوت وعثمان شيبان بعد اعتقالهما.

وأضافت الجمعية في بيانها أن ثروت تورجوت توفى داخل غرفة العناية المركزة التي قضى بداخلها بضعة أيام مفيدة أن الشرطة داهمت عزاء تورجوت واستهدفت وكالة الأنباء من ثم حظرت السلطات التركية الدخول إلى الموقع الإلكتروني لوكالة الأنباء بموجب قرار قضائي.

وأكد البيان أن المداهمات التي نفذتها قوات الأمن اليوم بمدينة فان واعتقالها الصحفيين امتدادا لحملة الاستهداف هذه.

الصحافة ليست جريمة

وأوضح البيان أن عوضا عن محاسبتهم عبر الضاءـ تستهدف السلطة الصحفيين الذين يكشفون الحقيقة ولم يلتزموا الصمت تجاه شن هجوم كبير كهذا على حقوق الانسان.

هذا وأدانت جمعية صحفو دجلة والفرات هذا الهجوم الذي استهدف الصحفيين الذين يعملون على كشف الحقيقة وإيصالها للعالم أجمع قائلة: “تاريخ تركيا مليء بالهجمات المستهدفة للصحفيين وشاهد على نضال أنصار الحقيقة ضد مثل هذه الهجمات. وأنصار الحقيقية يواصلون إظهارها اليوم مثلما فعلوا بالسابق. نطالب مرة أخرى للإفراج عن الزملاء الذين تم اعتقالهم اليوم، لأن الصحافة ليست جريمة”.

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