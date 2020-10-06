أنقرة (زمان التركية) – أعلنت شركة إنشاءات تركية عن قرب الانتهاء من مشروع لإقامة مجمع قصور فارهة لصالح أسرة آل ثاني القطرية، على مساحة 10 آلاف متر مربع بمدينة يالوفا شمال غرب تركيا.

وأوضحت الشركة أن تفاصيل المشروع الذي سيتولون إنشائه لصالح الأسرة الحاكمة في قطر قائم على مفهوم الحياة الفارهة.

وتشير المعلومات الواردة عن الشركة إلى الانتهاء من 75 في المئة من المشروع.

هذا ويقع مشروع مجمع القصور في يالوفا على مساحة 10 آلاف متر مربع، حيث يضم المجمع مبني ديوان ملكي ومباني للموظفين.

هذا وسيضم مجمع القصور غرف على مساحة 3 آلاف متر مربع وساحات استضافة على مساحة 3 آلاف متر مربع وساحات اجتماعات على مساحة 500 متر مربع وساحات خضراء مكشوفة.

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