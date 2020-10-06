‏إسطنبول (زمان التركية) – شهدت الشركات التركية المقيدة في البورصة خسائر كبيرة في الربع الثالث من العام الجاري بسبب انهيار الليرة التركية أمام العملات الأجنبية، حيث أن تلك الشركات عليها قروض كبيرة بالعملة الأجنبية.

وخلال الربع الثالث من العام الجاري فقدت الليرة التركية 14.1% من قيمتها أمام الدولار الأمريكي و18.4% من قيمتها أمام اليورو، بسبب الموجة الثانية من وباء كورونا والتوترات الجيوسياسية.

أوضح بحث نشرته مؤسسة “زراعت” للاستثمار أنه من المتوقع أن يكون لشركة تُرك تيليكم للاتصالات النصيب الأكبر من الخسائر بين الشركات المتضررة من انهيار الليرة التركية خلال تعاملات الربع الثالث من العام الجاري.

التقرير كشف أنه بسبب فرق السعر ستتحمل الشركة فرق سعر عن الديون بالعملة الأجنبيةبقيمة تقدر بنحو 911 مليون ليرة تركية، خلال الربع الثالث من العام، نتيجة انهيار الليرة، مشيرًا إلى أن عجز حساب العملات الأجنبية للشركة أصبح 4 مليارات و832 مليون ليرة تركية اعتبارًا من الربع الثاني من العام.

وأوضح التقرير أن شركة الخطوط الجوية التركية جاءت على رأس الشركات من حيث عجز حساب العملات الأجنبية، بينما بلغت مصروفاتها من العملات نحو 206 ليرة تركية خلال الربع الثالث من العام.

وفقدت الليرة التركية منذ مطلع العام نحو 25 بالمئة من قيمتها أمام العملات الأجنبية.

–